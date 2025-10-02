Orio al Serio (Bergamo) - Le indagini della Guardia di finanza hanno fatto emergere un vero e proprio sistema parallelo di contrabbando, che non si fermava solo al tabacco ma coinvolgeva anche alcolici, profumi e gratta e vinci.

Uno steward di Malta Air, compagnia low cost del gruppo Ryanair, è stato indagato con l’accusa di aver rubato sistematicamente stecche di sigarette dagli aerei su cui lavorava per poi rivenderle di nascosto. Le indagini della Guardia di finanza di Bergamo hanno fatto emergere un vero e proprio sistema parallelo di contrabbando, che non si fermava solo al tabacco ma coinvolgeva anche alcolici, profumi e gratta e vinci.

L’inchiesta è partita nel luglio 2024, dopo il controllo in un bar di Bergamo dove erano stati sequestrati oltre 30 chili di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. Da lì gli investigatori hanno ricostruito le mosse di due assistenti di volo, che per mesi avrebbero sottratto beni dagli aerei eludendo i sigilli apposti dalla compagnia. In alcuni casi li rompevano e li sostituivano, visto che uno dei due si era procurato un piccolo stock di sigilli identici a quelli originali.

Il giro però non si limitava al contrabbando. Durante i voli i due vendevano gratta e vinci e raccoglievano donazioni per associazioni benefiche fingendo il guasto del pos: niente carte, solo contanti, che potevano intascare senza lasciare traccia. Consapevoli del rischio di attirare sospetti, cercavano di non mostrare un tenore di vita eccessivo rispetto ai loro stipendi. In un’intercettazione, uno degli steward ricordava all’altro di non esagerare: negli ultimi tre anni aveva già installato piscina, pannelli solari e pavimenti nuovi in casa, oltre a cambiare l’auto.

Per mascherare quelle spese aveva perfino chiesto un prestito da 30mila euro, poi estinto in pochi mesi grazie a bonifici della madre e della sorella, che avevano ricevuto da lui la stessa somma in contanti non tracciati. Tra gli episodi documentati c’è anche il furto di una borsa con scarpe da donna dimenticata da una passeggera e la scelta di profumi da rubare per farne regali di Natale. Durante le perquisizioni dello scorso maggio, i finanzieri hanno sequestrato contanti, 30 chili di tabacco, 112 sigilli, profumi, bottiglie di alcolici, oltre 3.000 gratta e vinci e un’auto elettrica utilizzata per trasportare le sigarette contrabbandate.