Flotilla, Tajani alla Camera: “Nessuna violenza da parte di Israele, sono sollevato. Già domani le prime partenze”

“Sono sollevato dal constatare che le regole di ingaggio siano state rispettate e che fino a questo momento non si registrino atti di violenza o complicazioni nelle operazioni delle forze israeliane” per fermare la Flotilla. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nelle sue comunicazioni alla Camera, durante le quali ha ribadito di aver avuto, mentre era già a Montecitorio, una nuova telefonata con il collega israeliano Gideon Sàar, “al quale ho chiesto ancora una volta garanzie per il trattamento dei nostri connazionali e mi è stato risposto in maniera affermativa”. Tajani ha annunciato che già da domani avverranno le prime partenze dei nostri connazionali. Più lungo l’iter per chi deciderà di non lasciare Israele volontariamente: a quel punto sarà necessaria l’espulsione – ha spiegato Tajani – che richiede dalle 48 alle 72 ore.