Flotilla, Bonelli a Tajani: “Perché non condanna l’atto di pirateria dell’esercito israeliano? Applaudiamo l’Italia che si indigna”

“Perché Giorgia Meloni usa parole così forti contro Flotilla e non contro Netanyahu?”, “noi siamo orgogliosi di questa indignazione che cresce nel paese”. Lo ha detto per Avs Angelo Bonelli, nell’Aula della Camera, dopo le comunicazioni del ministro Tajani. Secondo Bonelli “non possiamo votare a favore del piano di Trump perché non è di pace ma una tregua. Anche la tregua ha un suo valore perché ferma le bombe ma non è pace perché il piano di Trump colonizza la Palestina, emargina Onu e palestinesi , non prevede il ritiro dei coloni dalla Cisgiordania, non dice chi pagherà i danni. Devono essere i palestinesi a decidere il loro futuro”.