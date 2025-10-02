Flotilla, Bonelli a Tajani: “Perché non condanna l’atto di pirateria dell’esercito israeliano? Applaudiamo l’Italia che si indigna”

“Perché Giorgia Meloni usa parole così forti contro Flotilla e non contro Netanyahu?”, “noi siamo orgogliosi di questa indignazione che cresce nel paese”. Lo ha detto per Avs Angelo Bonelli, nell’Aula della Camera, dopo le comunicazioni del ministro Tajani. Secondo Bonelli “non possiamo votare a favore del piano di Trump perché non è di pace ma una tregua. Anche la tregua ha un suo valore perché ferma le bombe ma non è pace perché il piano di Trump colonizza la Palestina, emargina Onu e palestinesi , non prevede il ritiro dei coloni dalla Cisgiordania, non dice chi pagherà i danni. Devono essere i palestinesi a decidere il loro futuro”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione