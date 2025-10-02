I voti alla seconda giornata: la Champions extralarge espone in vetrina i campioni azeri. Il Psg che batte il Barcellona è un inno alla gioventù, mentre il Liverpool sta mostrando preoccupanti fragilità

Dieci punti su dodici: la seconda giornata di Champions ha visto il risveglio delle squadre italiane. Solo la Juventus, raggiunta al 90’ dal Villarreal, ha steccato, frenata ancora una volta da una difesa in difficoltà – ormai è un vizio – sui calci piazzati. La sorpresa arriva dall’Azerbaigian: secondo successo di fila del Qarabag. Mourinho perde con onore la sfida al passato: in casa del Chelsea è tradito dall’autorete di Rios. Nel match tra giganti, il Psg ribalta il Barcellona, con il 2-1 di Ramos, anche in questo caso al 90’. In totale, 62 gol, media 3,44 a gara. In classifica, sei club a punteggio pieno: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Inter, Arsenal e Qarabag.

IN – Il Psg un inno alla gioventù (7,5)

8 QARABAG – La Champions extralarge, dall’Oceano Atlantino al confine Kazakistan-Cina, espone in vetrina i campioni azeri del Qarabag. I “Cavalieri”, guidati dal 2008 dal leggendario Qurban Qurbanov, ex attaccante da 178 reti in campionato e 14 in nazionale, stanno vivendo il momento più alto della loro storia. Qurbanov è la chiave: ha vinto 17 trofei da allenatore. Nel 2012, fu il testimonial di una campagna contro la violenza domestica: basta e avanza per apprezzare anche l’uomo.

7,5 Il Psg vince a Barcellona un match pieno di suggestioni, a cominciare da un ex illustre come Luis Enrique. Il Barcellona ancora una volta è tradito da un atteggiamento iperoffensivo: ok attaccare, ma bisogna anche saper difendere. Il Psg è un inno alla gioventù: con il trio titolare ko, Lucho schiera davanti un tris (Mbaye, Mayulu e Barcola) con 19,6 anni di media.

7 Voto in ordine sparso ad Atletico Madrid (5-1 sull’Eintracht), Real Madrid (5-0 in casa dei kazaki del Kairat), Bayern Monaco (5-1 nella tana del Pafos), Newcastle (4-0 in Belgio all’Union S.G). Citazione speciale per il Marsiglia di Roberto De Zerbi: 4-0 all’Ajax e caos di inizio stagione alle spalle. Rivedere i filmati delle dichiarazioni del tecnico italiano dopo la rissa Rabiot–Rowe è istruttivo: della serie, le regole basilari del manuale dell’allenatore.

7 Qui andiamo sui voti personali: Hojlund e una doppietta d’autore, De Bruyne e il suo assist al bacio, Tonali di gran lunga il miglior centrocampista italiano, Gatti e la rovesciata da raccontare ai nipotini (ma anche l’amnesia nel 2-2 del Villarreal), Conceiçao sempre più “spaccapartite” e una rete da urlo. Infine Harry Kane che, con la doppietta al Pafos, è già a quota 17 reti stagionali.