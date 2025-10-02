Gli assist di Kevin De Bruyne e i gol di Rasmus Hojlund salvano Antonio Conte: il suo Napoli soffre in casa contro lo Sporting Lisbona, ma grazie ai due nuovi acquisti estivi trova tre punti cruciali per il suo cammino in Champions League e per il morale, soprattutto dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan. “Quella sconfitta ci ha dato quella spinta, cattiveria e attenzione che stasera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra oggi sarebbe stata dura”, ha analizzato Conte a fine gara. Inevitabile anche la domanda su De Bruyne, tra polemiche per le sostituzioni e assist decisivi: “Rispetto agli altri 8 acquisti viene da una realtà ed esperienze consolidate, ha giocato ad altissimi livelli, quello che chiedo è di mettersi sempre al servizio della squadra con la giusta grinta che unita alla qualità ci permette di alzare il livello. Non ho niente da dire a Kevin, è un ragazzo che si impegna. Io voglio vincere e faccio le sostituzioni per quello. Fa parte del gioco”, ha spiegato Conte.

Il Napoli doveva fronteggiare molte assenze in difesa, ma aveva tutti i titolare da centrocampo in su: Lobotka in mediana, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay dietro a Hojlund unica punta. Ma contro lo Sporting Lisbona ha faticato: la squadra lusitana ha tenuto bene il campo e ha impedito al Napoli di rendere fluida la manovra. I partenopei hanno giocato spesso in sicurezza, senza rischiare nulla ma anche rinunciando a costruire grandi occasioni. L’unico spiraglio del primo tempo è arrivato al 36′ grazie ad un ripartenza rapida sull’asse De Bruyne-Hojlund. Palla verticale del belga per il danese che batte Rui Silva in uscita: è il gol che sblocca la gara.

Nella ripresa la squadra di Conte appariva in controllo e ha avuto anzi altre due chance per mettere in discesa il match, la prima con Beukema e la seconda con De Bruyne. Una disattenzione difensiva ha però consegnato ai portoghesi la possibilità di pareggiare: falletto di Politano su Araujo, dal dischetto Luis Suarez non sbaglia. La cosa migliore del Napoli visto in Champions è la capacità di non abbattersi. Entrano Neres e Noa Lang per Politano e uno spento McTominay. Dopo aver rischiato il sorpasso, il Napoli ha trovato di nuovo il vantaggio ancora con Hojlund, ancora grazie a un cross tagliato di De Bruyne.

“Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Ci ho giocato ai tempi del Tottenham e molti giocatori sono ancora in squadra ed è una squadra di spessore, siamo stati bravi, la partita l’abbiamo vinta da squadra. C’è stata una grande risposta da parte di tutti. Questo deve essere lo spirito”, ha detto Conte a Sky Sport. “L’inizio della stagione di Champions è stato difficile e abbiamo perso anche domenica scorsa col Milan. Dovevamo dimostrare il nostro carattere. Abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo, complimenti alla squadra”, l’analisi dell’uomo decisivo, Rasmus Hojlund. Che però ha ringraziato De Bruyne: “Kevin è una leggenda di questo sport, ha tantissima qualità. Ogni volta che ha la palla devo solo trovare lo spazio e so che mi metterà la palla lì. Sono davvero grato di giocare con un giocatore con questa qualità”, ha concluso il bomber danese.