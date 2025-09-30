Jannik Sinner è pronto a sfidare Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, ma a destare preoccupazione dalle ore successive alla vittoria in semifinale sono le sue condizioni fisiche. L’altoatesino infatti durante il match si è prima toccato il gluteo sinistro, facendo una smorfia di dolore verso l’angolo. Poi – quando sembrava essersi ripreso – nell’ultimo game del match ha avuto i crampi. A infastidire Sinner durante il match non sono però stati a quanto pare dei problemi muscolari, ma intestinali.

“Non è niente di grave. Ho avuto la diarrea negli ultimi giorni ed ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene. Ho anche avuto un po’ di tensione. La combinazione tra questo e quanto successo negli ultimi giorni non è stata facile, ma mi sento bene. Non sono preoccupato per nulla per domani. Va tutto bene“, ha spiegato l’altoatesino nella conferenza stampa post semifinale. Nessun problema particolare per l’italiano, che domani – 1 ottobre – scenderà in campo per la finale dell’Atp 500 di Pechino contro Learner Tien, diciannovenne statunitense che ha raggiunto la sua prima finale in carriera in un torneo Atp.

Sinner è reduce però dalle fatiche della semifinale contro Alex De Minaur, in cui ha sperimentato qualche nuova soluzione ma ha trovato un avversario di qualità e che vive un buon momento da un punto di vista atletico. “Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. Ho una notte per recuperare, starò bene in finale perché c’è più adrenalina e non vedo l’ora di giocarla. È bello aver ottenuto un altro bel risultato”, aveva dichiarato Sinner nel post-gara.

Problemi fisici che hanno colpito anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si era fatto male alla caviglia nella gara d’esordio a Tokyo contro Baez, aveva avuto paura (“ne ho avuta tanta, temevo di dovermi ritirare”), ma alla fine ha continuato e ha vinto l’Atp 500 giapponese in finale contro Taylor Fritz. Subito dopo però ha annunciato il suo forfait a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 dell’anno. “Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare“, ha scritto su Instagram.