Ultimo aggiornamento: 13:52

Atp Pechino, quando gioca Sinner la finale contro la sorpresa Tien | Orario e dove vederla in tv e in streaming

L'altoatesino va a caccia del terzo titolo stagionale: di fronte il 19enne americano che ha superato Musetti e Medvedev
Sette finali su otto tornei giocati nel 2025. Jannik Sinner ha vinto la semifinale dell’Atp 500 di Pechino contro Alex De Minaur e affronterà adesso Learner Tien, che ha sconfitto Daniil Medvedev grazie al ritiro del russo sotto 4 a 0 nel terzo set. L’azzurro ha avuto qualche difficoltà contro l’australiano, complici alcuni esperimenti nel corso del match e soprattutto qualche acciacco fisico: Sinner si è prima toccato il gluteo sinistro nel secondo set, poi ha ripreso a martellare nel terzo, ma nell’ultimo gioco della partita ha accusato i crampi.Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. Ho una notte per recuperare, starò bene in finale perché c’è più adrenalina e non vedo l’ora di giocarla”, ha spiegato a fine match.

Adesso la sfida contro Tien: per il 19enne americano è la prima finale in assoluto a livello Atp, mentre per Sinner è la settima solo in questa stagione. Se nei quarti aveva “approfittato” dell’infortunio di Musetti, in semifinale Tien ha ribaltato una sfida che sembrava già vinta da Medvedev, che poi ha accusato anche un problema fisico. La sua presenza in finale è indubbiamente una sorpresa, anche se il 19enne americano è in costante crescita ed entrerà nella top 40 mondiale. Sinner invece cerca il terzo titolo stagionale dopo aver trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, con in mezzo i tre mesi di stop per il caso Clostebol.

Sinner-Medvedev: orario e dove vederlo in tv

La sfida tra Jannik Sinner e Learner Tien, valida per la finale dell’Atp 500 di Pechino, si giocherà mercoledì 1 ottobre, alle ore 8 italiane (le 14 locali). Il match – così come tutte le altre sfide disputate al China Open – sarà disponibile in diretta tv su Sky, quindi solo per gli abbonati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno i canali di riferimento). Le partite saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now TV e ovviamente su Sky Go per gli abbonati al satellitare.

