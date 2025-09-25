Paura per Alcaraz a Tokyo: si fa male alla caviglia, ma poi riprende con una vistosa fasciatura e vince – Video

Su un cambio di direzione lo spagnolo è caduto giù e ha subito chiamato il fisioterapista: poi la vittoria per 6-4, 6-2 in meno di un'ora e mezza

Paura per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, impegnato nel primo turno dell’ATP 500 di Tokyo, si è fatto male alla caviglia nel corso del primo set della sfida contro Sebastian Baez, ma ha poi ripreso e vinto agevolmente in due set (6-4, 6-2) senza alcun problema. La paura però è stata tanta: nel quinto game del primo set, il nuovo numero uno al mondo – che sta giocando in Giappone e non in Cina come Sinner – ha tentato uno scatto in avanti dopo un cambio di direzione, ma poggiando male il piede sinistro, è caduto giù lamentando un forte dolore alla caviglia.

Quasi in lacrime, è rimasto a terra per qualche minuto prima dell’arrivo del fisioterapista che l’ha prima controllato, poi ha valutato le sue condizioni e poi aiutato ad alzarsi – senza zoppicare – per ricevere il trattamento medico. Alcaraz ha provato qualche balzo per verificare che la caviglia fosse ok, ma ha poi dovuto ricorrere a una fasciatura molto rigida per evitare problemi. Il match è ripreso regolarmente, Alcaraz ha ottenuto il break nel nono game del primo set, ma la sfida è stata sospesa per pioggia quando stava per servire per il set.

Rientrati dopo una sosta non lunghissima, Alcaraz ha vinto il set per 6-4 in 50 minuti e tra il primo e il secondo set ha richiamato il fisioterapista per un ulteriore trattamento alla caviglia. Problema che comunque poi è sembrato superato: lo spagnolo sembrava sciolto nei movimenti e ha vinto per 6-2 in mezz’ora anche il secondo set in maniera abbastanza agevole.