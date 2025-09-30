Secondo il sito locale al Masdar, la decisione è stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub, da poco nominato, che secondo alcune fonti ha avviato un riassetto all’interno della struttura

Osama Njeem Almasri è stato licenziato. Il generale libico, ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino a gennaio ma subito rimpatriato dal governo italiano su un volo di Stato, è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia tripolina. A sostituirlo nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria, il generale Suleiman Ajaj.

Lo riferisce il sito libico al Masdar, lo stesso che a fine agosto ha diffuso il video – che poi si è scoperto risalire ad anni fa – in cui Almasri aggredisce un uomo, gettandolo a terra per poi colpirlo con calci e pugni tra i passanti, mentre il traffico continuava a scorrergli accanto. La decisione sarebbe stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub, nominato poche settimane fa, che secondo alcune fonti ha avviato un riassetto all’interno della struttura.