Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:45

Almasri è stato licenziato: il generale libico è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di Tripoli

di F. Q.
Secondo il sito locale al Masdar, la decisione è stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub, da poco nominato, che secondo alcune fonti ha avviato un riassetto all’interno della struttura
Almasri è stato licenziato: il generale libico è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di Tripoli
Icona dei commenti Commenti

Osama Njeem Almasri è stato licenziato. Il generale libico, ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino a gennaio ma subito rimpatriato dal governo italiano su un volo di Stato, è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia tripolina. A sostituirlo nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria, il generale Suleiman Ajaj.

Lo riferisce il sito libico al Masdar, lo stesso che a fine agosto ha diffuso il video – che poi si è scoperto risalire ad anni fa – in cui Almasri aggredisce un uomo, gettandolo a terra per poi colpirlo con calci e pugni tra i passanti, mentre il traffico continuava a scorrergli accanto. La decisione sarebbe stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub, nominato poche settimane fa, che secondo alcune fonti ha avviato un riassetto all’interno della struttura.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione