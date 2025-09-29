“Mi commuovo per non avere Daniele qua con noi”: Giannelli in lacrime dedica il Mondiale a Lavia. Il retroscena svelato dal ct De Giorgi

Tutti, dal tecnico al capitano, hanno voluto dedicare la vittoria al grande assente per infortunio: "È per te, sai quanto ci sei mancato e quanto avevamo bisogno di te"

Dominanti, ovunque. L’Italia del volley non conosce avversari, non importa se si parla della maschile o della femminile. Dopo il successo delle ragazze di Julio Velasco a inizio settembre, anche la nazionale di De Giorgi è campione del mondo. Bissato il successo del 2022, questa volta contro la Bulgaria per 3-1 al termine di un match dominato dall’inizio alla fine, a eccezione del terzo set. Una prestazione straordinaria per Michieletto e compagni, che a fine match si sono lasciati a lunghi festeggiamenti con un unico comune denominatore: Daniele Lavia, schiacciatore italiano che ha dovuto saltare i mondiali per un infortunio alla mano nel pre Coppa del Mondo.

Commissario tecnico, giocatori, staff. Tutti hanno voluto dedicare a modo loro la vittoria al grande assente di questa nazionale, a partire dal momento dell’alzata della coppa. In quel frangente il capitano Simone Giannelli è salito sul podio per sollevare il trofeo al cielo e lo ha fatto mostrando alle telecamere la maglia di Daniele Lavia. “Mi commuovo per il dispiacere per non avere Daniele qua con noi. È un grande amico, gli voglio tanto bene, so quanto ha sofferto a casa e quanto ci teneva a essere qui con noi a Manila – ha spiegato Giannelli a RaiSport, con Lavia presente negli studi Rai -. Per sfortuna non è stato qui, ma so che è stato sempre attaccato a noi. Me lo sono sempre portato nel cuore, quindi lo ringrazio per esserci stato vicino perché non era facile. Dani, ti voglio bene, come ti ho già detto tante volte”.

Un discorso che ha fatto scoppiare in lacrime entrambi, con Giannelli che ha poi proseguito: “È stata un’estate molto difficile, però siamo campioni del mondo e quindi festeggiamo, via la tristezza. Dani, sono contento di averti portato sul campo con la tua maglietta, anche se sono un po’ più grosso di te. Penso che oggi abbiamo scritto la storia. Abbiamo fatto qualcosa che nessuno di noi si aspettava, forse noi un pochino sì l’avevo detto”.

Il retroscena di De Giorgi su Lavia

Sempre a RaiSport, con e di Daniele Lavia ha parlato anche il commissario tecnico della nazionale Fefè De Giorgi, che ha svelato un simpatico retroscena avvenuto a pochi minuti dall’inizio della finale contro la Bulgaria: “Mi ha chiamato per chiedermi: posso fare un saluto alla squadra?”, ha spiegato il Ct dell’Italia del volley maschile. “Daniele è sempre stato nei nostri pensieri – ha aggiunto De Giorgi -. E devo dire che, quando ci ha parlato prima della partita, ci ha dato davvero una bella carica. Io potevo anche stare zitto”.

Altra dedica è arrivata dal centrale Simone Anzani, che sempre a RaiSport, parlando con Lavia in studio ha dichiarato: “È per te, sai quanto ci sei mancato e di quanto avevamo bisogno di te, questa vittoria è dedicata totalmente a te”.