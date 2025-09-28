Legge elettorale, La Russa apre alle preferenze: “I cittadini devono scegliere i parlamentari” – Video

“Dalla prima alla seconda Repubblica ci sono stati cambiamenti anche positivi ma uno in particolare negativo: la minore riconoscibilità del proprio eletto da parte degli elettori”. Lo ha detto ieri sera il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Catania. “Io credo – ha aggiunto – che se faremo una riforma elettorale bisognerà riprendere questo stretto collegamento tra l’eletto e chi lo sceglie“. “Dovremmo fare veramente in modo che anche il parlamentare, noi vorremmo anche il presidente del consiglio scelto direttamente, ma almeno che il parlamentare, sia veramente scelto dai cittadini e non messo lì in una lista, pur meritando di esserci, ma che precede la scelta dei cittadini”.
