Quando gioca Sinner contro Cilic: l’azzurro torna in campo dopo gli US Open, a Pechino anche tre italiani | Orario e dove vederlo in tv

È il giorno di Jannik Sinner. L’azzurro torna in campo dopo un lungo riposo (non gioca dal 7 settembre, dalla finale agli US Open persa contro Alcaraz) e sfiderà Marin Cilic nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino, torneo giocato già lo scorso anno: nella passata edizione arrivò in finale, ma uscì sconfitto sempre contro il rivale spagnolo. Non ci sarà però un altro Sinner-Alcaraz, in quanto il murciano ha deciso di giocare contemporaneamente a Tokyo, nell’altro 500 in programma e che vede in tabellone anche gli italiani Luciano Darderi e Matteo Berrettini, entrambi vittoriosi al primo turno contro Yoshihito Nishioka e Jaume Munar.

Il 500 di Pechino, noto anche come China Open, si svolgerà dal 25 settembre all’1 ottobre 2025 sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre, in centro a Pechino e vedrà in campo anche altri tre italiani: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, che sfideranno rispettivamente Giovanni Mpetshi Perricard, Alexander Zverev e Andrey Rublev. Qui Sinner ha già vinto nel 2023 in finale contro Daniil Medvedev. L’ormai ex numero uno al mondo è in vantaggio nei precedenti contro Marin Cilic per 1-0: l’unico incrocio risale infatti al 2021 in Coppa Davis.

Sinner a Pechino: il tabellone dell’italiano

Un primo turno chiaramente non difficilissimo per Jannik Sinner contro Marin Cilic. Un tennista d’esperienza, che serve bene ma che alla lunga – soprattutto dal punto di vista fisico – concederà tanto. Al secondo turno invece l’italiano se la vedrebbe con il vincitore della sfida tra Zhang Zhizhen e un qualificato. Dai quarti Sinner comincerebbe ad affrontare avversari più complicati: sulla sua strada potrebbe trovare o Karen Khachanov o Benjamin Bonzi. In caso di semifinale, i favoriti per sfidare l’azzurro sono Alex De Minaur o Jakub Mensik. Dall’altra parte del tabellone – e quindi incrociabili solo in finale – ci sono Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti.