Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo gli ultimi allenamenti in Cina. Lo farà contro Marin Cilic, al primo turno dell’Atp 500 di Pechino, primo torneo che l’italiano giocherà dopo la sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz che gli è costata anche la prima posizione del ranking. Non ci sarà lo spagnolo, che giocherà sempre in Asia, ma a Tokyo, in un altro 500. I due non si incontreranno, ma si sfideranno a distanza prima di rivedersi a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 del 2025.

Il 500 di Pechino, noto anche come China Open, si svolgerà dal 25 settembre all’1 ottobre 2025 sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre, in centro a Pechino. Sinner difenderà i punti della finale persa l’anno scorso contro Carlos Alcaraz, ma ha già vinto il torneo nel 2023 contro Daniil Medvedev. L’ormai ex numero uno al mondo è stato intanto sorteggiato contro Marin Cilic al debutto (1-0 i precedenti a favore di Jannik, nel 2021 in Coppa Davis). L’esordio avverrà tra il 25 e il 26 settembre, a orario ancora da definire.

Sinner a Pechino: il tabellone dell’italiano

Un primo turno chiaramente non complicatissimo per Jannik Sinner contro Marin Cilic. Un tennista d’esperienza, che serve bene ma che alla lunga – soprattutto dal punto di vista fisico – concederà tanto. Al secondo turno invece l’italiano se la vedrebbe con il vincitore della sfida tra Zhang Zhizhen e un qualificato. Dai quarti Sinner comincerebbe ad affrontare avversari più complicati: sulla sua strada potrebbe trovare o Karen Khachanov o Benjamin Bonzi. In caso di semifinale, i favoriti per sfidare l’azzurro sono Alex De Minaur o Jakub Mensik. Dall’altra parte del tabellone – e quindi incrociabili solo in finale – ci sono Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti.