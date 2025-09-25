Il mondo FQ

Il video di Sarkozy dopo la sentenza (con accanto Carla Bruni): “Sono innocente, questa ingiustizia è uno scandalo”

di F. Q.
L'ex presidente francese è stato condannato a cinque anni di carcere
Uscendo dall’aula di tribunale dopo la condanna per il finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007, l’ex presidente Nicolas Sarkozy ha fatto una promessa provocatoria: “E se vogliono assolutamente che io dorma in prigione, dormirò in prigione ma a testa alta”. Accanto a lui la moglie Carla Bruni.

