Comincia bene l'avventura dei giallorossi in Europa League: 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di Ndicka (su assist di Pellegrini) e di Mancini. Il tecnico però non è soddisfatto di chi è subentrato

Esordio positivo in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella prima gara europea dell’anno ha vinto 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di due difensori centrali: Evan Ndicka prima e Gianluca Mancini poi. Per la prima volta in stagione i giallorossi hanno realizzato due gol in una singola partita: “Siamo stati propositivi anche dopo l’1-0, era quello che volevo. Secondo me è stata una buona partita, non è mai facile venire in Europa e giocare con questa sicurezza e personalità. “, ha dichiarato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa nel post gara.

Dopo aver elogiato la prestazione della sua squadra, l’allenatore della Roma ha parlato anche di cosa non è andato, con un finale soffertissimo dopo il rigore realizzato da Moffi e causato da Niccolò Pisilli, entrato in campo appena otto minuti prima del fallo da rigore commesso e “bacchettato” dal suo allenatore: “L’azione era finita, chiaramente è un’ingenuità. Dispiace per Pisilli, ma questi sono livelli alti e bisogna fare esperienza in fretta, non c’è molto tempo. Poi gli errori ci stanno, sono ragazzi giovani ma devono imparare velocemente”.

Una Roma che ha condotto il gioco per gran parte del match, che è riuscita a sbloccarla con Ndicka e a raddoppiare con Mancini, prima di subire la rete dell’1-2 e di soffrire tanto nel finale con l’assalto del Nizza. Ed è proprio su quella parte di gara che Gasperini si è soffermato a Sky Sport:” Qualche problema ce lo abbiamo nel finale, soprattutto da parte di chi entra: la testa è sempre quella giusta, però anche stasera abbiamo sofferto molto. Bisogna dare di più”.

Come nel derby, anche questa volta Lorenzo Pellegrini è stato decisivo. Il centrocampista giallorosso – che in estate sembrava in procinto di andare via – è entrato al 46esimo al posto di El Shaaarawy e dopo sei minuti ha calciato un corner alla perfezione, permettendo a Ndicka di sbloccare la partita e mettendo a referto il primo assist stagionale. “Pelle ha queste qualità tecniche indubbie, stasera ha tirato benissimo quel calcio d’angolo – ha spiegato Gasperini -. Secondo me non aveva recuperato bene dalla partita di domenica, pagando il fatto di non aver giocato per tanti mesi. Oggi era un po’ più in difficoltà rispetto al derby”.