Dopo le ultime sfide playoff e i sorteggi di Champions, si è delineato anche il quadro delle squadre partecipanti alla fase a girone unico di Europa e Conference League. Tre le italiane in totale presenti nei due sorteggi: Roma (prima fascia) e Bologna (quarta fascia) in Europa League, la Fiorentina (prima fascia) in Conference dopo aver superato il Polissya ai playoff. L’ultima edizione di Europa League è stata vinta dal Tottenham contro il Manchester United, mentre in Conference ha trionfato il Chelsea di Enzo Maresca in finale contro il Betis.

Per la Roma insidie Lille e la doppia sfida in terra scozzese contro Celtic e Glasgow. Per il Bologna di Italiano invece c’è la difficile trasferta sul campo dell’Aston Villa, oltre che i match in casa contro Salisburgo e Nizza. Girone non semplicissimo per la Fiorentina in Conference League: la formazione viola avrà due insidiose trasferte contro Mainz e Rapid Vienna, mentre in casa affronterà la Dinamo Kiev.

Europa League 2025/26, le avversarie delle italiane

Le avversarie della Roma: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta).

Le avversarie del Bologna: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), Steaua Bucarest (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (fuori).

Conference League 2025/26, le avversarie della Fiorentina

Le avversarie della Fiorentina: Rapid (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), AEK Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta).

Europa League, le 36 qualificate divise in fasce

Fascia 1: Roma (ITA), Porto (POR), Rangers (SCO), Feyenoord (NED), Lille (FRA), GNK Dinamo (CRO), Real Betis (ESP), Salzburg (AUT), Aston Villa (ENG).

Fascia 2: Fenerbahçe (TUR), Braga (POR), Crvena Zvezda (SRB), Lyon (FRA), PAOK (GRE), Viktoria Plzeň (CZE), Ferencváros (HUN), Celtic (SCO), Maccabi Tel-Aviv (ISR).

Fascia 3: Young Boys (SUI), Basel (SUI), Midtjylland (DEN), Freiburg (GER), Ludogorets (BUL), Nottingham Forest (ENG), Sturm Graz (AUT), FCSB (ROU), Nice (FRA).

Fascia 4: Bologna (ITA), Celta (ESP), Stuttgart (GER), Panathinaikos (GRE), Malmö (SWE), Go Ahead Eagles (NED), Utrecht (NED), Genk (BEL), Brann (NOR).

Conference League, le 36 qualificate divise in fasce

Fascia 1: Fiorentina (ITA), AZ Alkmaar (NED), Shakhtar Donetsk (UKR), Slovan Bratislava (SVK), SK Rapid (AUT), Legia Warszawa (POL)

Fascia 2: Sparta Praha (CZE), Dynamo Kyiv (UKR), Crystal Palace (ENG), Lech Poznań (POL), Rayo Vallecano (ESP), Shamrock Rovers (IRL)

Fascia 3: Omonoia (CYP), Mainz (GER), Strasbourg (FRA), Jagiellonia Białystok (POL), Celje (SLO), Rijeka (CRO)

Fascia 4: Zrinjski (ΒΙΗ), Lincoln Red Imps (GIB), KuPS Kuopio (FIN), AEK Athens (GRE), Aberdeen (SCO), Drita (KOS)

Fascia 5: Breiðablik (ISL), Sigma Olomouc (CZE), Samsunspor (TUR), Raków (POL), AEK Larnaca (CYP), Shkëndija (MKD)

Fascia 6: Häcken (SWE), Lausanne-Sport (SUI), Universitatea Craiova (ROU), Hamrun Spartans (MLT), Noah (ARM), Shelbourne (IRL)

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League e UEFA Conference League è stato accorpato per la prima volta in un unico evento speciale. Il sorteggio di Europa League è stato seguito da quello di Conference League ed entrambi sono stati effettuati in formato completamente digitale, utilizzando la stessa tecnologia digitale già utilizzata lo scorso anno per pescare istantaneamente le squadre avversarie, consentendo un processo di sorteggio fluido, efficiente e rapido.

Grazie alla sua flessibilità, il sistema può sorteggiare le avversarie di tutte le squadre in successione, come nella UEFA Champions League, oppure sorteggiare tutti gli accoppiamenti contemporaneamente premendo un solo bottone. Quest’ultima opzione è stata utilizzata per l’Europa League e la Conference League. Dopo che il software ha effettuato il sorteggio completo, gli abbinamenti e le partite che si giocheranno in casa o in trasferta sono stati resi noti progressivamente, una fascia dopo l’altra, a partire dalla Fascia 1, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori. Le squadre hanno conosciuto tutti i loro avversari al termine dei sorteggi, ma il calendario delle partite con le date e gli orari di inizio sarà elaborato in seguito e comunicato entro domenica 31 agosto.

Il regolamento

Come in Champions League, sia in Europa che in Conference League è presente un girone unico. In Europa League ogni squadra partecipante giocherà 8 partite (4 in casa e 4 fuori), mentre in Conference soltanto 6 (3 in casa e 3 fuori). Nella prima fase non sono previsti “derby” nazionali. Terminata la fase a girone unico, le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi di finale. Poi, dalla nona alla 24esima andranno ai playoff. Le 8 uscite vittoriose dal playoff si uniranno alle prime 8 della classifica per formare i classici ottavi di finale andando a creare un tabellone “tennistico”.