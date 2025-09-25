Mondiali di canottaggio, oro per l’Italia nel quattro di coppia: dominata la finale

L’Italia è campione del mondo nel quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio in programma a Shanghai. Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento hanno dominato la finale vincendo la medaglia d’oro sull’imbarcazione azzurra nella prima giornata di finali. In Cina gli azzurri sono tornati sul tetto del mondo dopo sette anni dall’ultima vittoria a Plovdiv (Bulgaria): in quella circostanza c’erano Rambaldi, Panizza e Gentili, in acqua anche oggi, ma anche Filippo Mondelli, morto nel 2021 a causa di un osteosarcoma alla gamba sinistra.

Una vittoria praticamente mai in discussione quella dell’imbarcazione azzurra. Già in testa dalla partenza con il capovoga Giacomo Gentili, gli azzurri erano già in testa ai 500 metri con un 1″61 di vantaggio sulla Polonia. Divario che è cresciuto a metà gara, con 3”25 sugli Stati Uniti, poi gestito fino alla linea del traguardo. Il tempo finale degli azzurri è stato di 5.48.08. Dietro all’Italia, medaglia d’argento per la Gran Bretagna in 5.50.06 (che rispetto alle Olimpiadi ha variato due componenti) e bronzo per la Polonia in 5.51.34, che invece ne ha cambiati tre.

Giù dal podio gli Stati Uniti, la Germania e l’Ucraina. Assenti i campioni olimpici dei Paesi Bassi. Si tratta della prima medaglia iridata vinta sotto la nuova direzione tecnica di Antonio Colamonici. I quattro vogatori delle Fiamme confermano così la straordinaria tradizione del quattro di coppia ai Mondiali: oro a Plovdiv 2018, bronzo a Linz 2019, bronzo a Racice 2022 e argento a Belgrado 2023, oltre a conquistare con la stessa formazione (Chiumento, Rambaldi, Panizza, Gentili) l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Niente da fare per l’altro equipaggio azzurro presente in un’altra finale: quella del due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, che ha chiuso al quarto posto. Le due italiane avevano conquistato quest’anno l’argento agli Europei di Plovdiv e la vittoria in Coppa del Mondo a Varese.