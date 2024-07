È medaglia d’argento per il canottaggio italiano nel quattro di coppia alle Olimpiadi di Parigi. Splendido secondo posto per gli azzurri Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, battuti solamente dall’imbarcazione olandese, oggi parsa di un altro livello rispetto a tutte le altre (già fu vittoriosa a Tokyo). L’Italia invece ha guadagnato la seconda posizione fin dalla partenza, nei primi 1000 metri ha provato anche ad affiancare l’Olanda e poi ha ingaggiato un lungo testa a testa con la Polonia. L’imbarcazione dei biancorossi ha un certo punto ha messo la prua davanti a quella azzurra, ma poi c’è stata la reazione di Gentili, Chiumento, Panizza e Rambaldi, che negli ultimi 500 metri hanno riacciuffato l’argento. Bronzo invece per i polacchi. La spedizione italiana a Parigi sale così a quota 12 medaglie, con la prima che arriva dal canottaggio: mentre il 4 di coppia torna a gioire dopo 16 lunghi anni di astinenza.

DOPO 16 ANNI RICONQUISTIAMO UNA MEDAGLIA OLIMPICA NEL QUATTRO DI COPPIA ???????????? Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili si piazzano solo alle spalle dei Paesi Bassi: meravigliosi! ????????????????#HomeOfTheOlympics #Parigi2024 #ItaliaTeam #Rowing pic.twitter.com/4Fnufebr7z — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 31, 2024

Da Pechino a Parigi

Già, l’ultima gioia fu a Pechino 2008 per un 4 di coppia azzurro: un altro argento conquistato da Rossano Galtarossa, Simone Raineri, Luca Agamennoni e Simone Venier. 16 anni dopo, a rompere la maledizione ci ha pensato il quartetto Gentili-Chiumento-Panizza-Rambaldi. L’Olanda (Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieters, Koen Metsemakers) ha trionfato con il tempo di 5.42.00. Gli azzurri hanno chiuso in 5.44.40, la Polonia in 5.44.59. Ai piedi del podio la Gran Bretagna.