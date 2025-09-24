Il mondo FQ

Ritrovata morta la donna dispersa nell’Alessandrino dopo essere stata travolta da un torrente in piena

di F. Q.
Il cadavere della donna, che stava scappando con un cane in braccio, è stato localizzato e recuperato dai Vigili del fuoco a circa 4 chilometri dal campeggio di Spigno Monferrato
Ritrovato il corpo senza vita della donna dispersa nell’Alessandrino a causa degli effetti del maltempo della giornata di lunedì. La turista tedesca era scomparsa dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Il cadavere della donna è stato localizzato e recuperato dai vigili del fuoco a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Spigno Monferrato.

Secondo le ricostruzioni, la donna era con il marito e i loro cani in un camper nel campeggio Lago Isola vicino al torrente Valla. Si sono accorti dell’arrivo della piena mentre era ancora buio e hanno tentato di scappare a piedi. L’uomo, con un primo cane in braccio, è riuscito a mettersi in salvo. La donna invece è scivolata ed è stata trascinata via dalla corrente con un secondo cane.

Nelle ricerche erano impegnati sul posto 4 squadre di soccorritori fluviali dei vigili del fuoco provenienti sia del comando di Alessandria che da altri comandi della regione. Hanno preso parte alle operazioni anche le unità del Gruppo operativo speciale movimento terra del comando di Alessandria con un escavatore per la rimozione di parte del materiale depositato dalla piena.

