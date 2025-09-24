C’è stato un momento, mentre sedevo ad ascoltare le parole di Donald Trump risuonare nel foro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui la mia rabbia cessò. Al suo posto, un brivido gelido, la ragione tradita dal capogiro. Non era l’indignazione standard per la retorica da venditore di automobili usata per la geopolitica. Era la visione completa e coprente del nulla. Il vuoto di un ordine mondiale scricchiolante e il vuoto di uno emergente che lotta per nascere. Ma il contrasto era ancora più evidente perché tutto questo accadeva mentre la Global Sumud Flotilla era, ed è sempre più, sotto attacco da parte di Israele.

Trump, con la sua brutale sincerità, ha etichettato l’Onu come “inutile” e l’Europa “imbarazzante“. E, naturalmente, il nostro istinto iniziale come europei illuminati e democratici (e potenzialmente suprematisti, come ho spiegato) è di scrollarci di dosso quelle parole come le farneticazioni di un bugiardo inveterato, ma un pensiero mi tiene sveglio la notte: e se quest’uomo avesse in realtà colpito, a modo suo goffamente, qualche nervo scoperto?

Seguo spesso i commentatori americani più lucidi, quelli che non si sono mai arresi alla polarizzazione. Leggo le analisi di Anne Applebaum; di Paul Krugman; di David Brooks. E tutti loro, in un modo o nell’altro, oggi giungono alla stessa conclusione: l’America di Trump non ha “abbandonato” il mondo. L’ha ridisegnato come un mercato immobiliare. Alleanze, trattati, valori? Spese da ridurre se non offrono un ritorno immediato. Il “leader del mondo libero” è ora un locatore globale con lo sguardo solo sul suo profitto personale. Ed è qui che interviene la nostra “vergogna”. Perché quando il re si è dichiarato nudo, cosa era l’Europa? E dove è mostrata più marcatamente quella paralisi di fronte al disastro umanitario a Gaza, un orrore che ora molti milioni di persone nel mondo possono definire genocidio?

Qui il cinismo di Trump e l’impotenza vergognosa dell’Europa convergono in un’immagine cupa. Da una parte, un presidente americano che tratta questa tragedia con la freddezza di un uomo d’affari e si lamenta che è un fastidioso problema regionale che ostacola i suoi “affari” piuttosto che un massacro di civili innocenti. Per lui, i diritti umani sono negoziabili — e sembra che i palestinesi non abbiano nulla da offrirci. E dall’altra parte ci siamo noi. L’Europa. Che in confronto a Gaza ha presentato lo spettacolo più degradante della sua disgregazione. Divisa tra timide condanne verbali, aiuti umanitari che alleviano i sintomi ma non curano la malattia e veto incrociati che impediscono una posizione unanime vigorosa. I nostri leader hanno balbettato, incapaci di dire altro che “de-escalation” mentre le bombe cadevano sulle tende dei rifugiati. La superiorità morale che abbiamo assunto è andata perduta nell’equazione del predicare il diritto internazionale rifiutandosi di applicarlo. La vergogna che Trump ci sbatte in faccia è quella di un potere che riempie la bocca di “valori” e la cui coscienza collettiva è stata silenziata e paralizzata.

Cosa significa oggi, per noi — per l’Europa — accettare un ruolo di leadership? Non solo menzionare “autonomia strategica”. E non disdegnare di assumere rischi. Perché, dopo tutto, la lotta contro il cambiamento climatico, la protezione dei diritti umani e la costruzione di una pace giusta in Medio Oriente non possono essere posti su linee diverse nel programma, ma costituiscono un unico insieme. Qui non è in gioco la questione di “offendere” Washington, ma piuttosto investire nella nostra difesa per poter rispondere “no” al cinismo americano e “no” all’aggressione da altre parti.

Questo è ciò che Trump ha portato all’Onu. Non da una posizione di attacco, ma da un modello. Perché, oltre al suo sorriso malizioso, sullo specchio in cui ci siamo guardati per la nostra inazione su Gaza c’era anche la nostra paura del rischio politico. Un continente di potere e cultura. Un continente con millenni di storia e valori che, a volte, permette al continente dove viviamo e moriamo di trasformarsi in un luogo dove anche le persone periscono senza nome o colore della pelle.

Non possiamo più permetterci di essere una “creatura goffa”. Non dovremmo “credere” incrociando le dita che vinceremo le celebrità. La questione non è affatto nei palchi a cui Trump arriverà, ma in noi. Siamo noi che non possiamo continuare a esprimere “preoccupazione” alla prossima strage, ma dovremmo avere il potere e la fiducia di decretare giustizia, prima che questi silenzi si trasformino in autocritiche decisive. Praticando il nostro ruolo di protagonisti sullo scenario mondiale.