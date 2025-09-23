Un’ora di discorso dal pulpito del Palazzo di vetro, con toni da comizio Maga. Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “parole vuote” e “l’incoraggiamento dell’invasione” dei migranti illegali. Punta il dito anche contro “l’imbarazzante” Europa che continua a “compare petrolio e gas dalla Russia” e definisce il cambiamento climatico come “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Poi l’avvertimento ai Paesi europei: “Immigrazione e idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale se non si fa qualcosa immediatamente”.

L’elenco dei suoi “successi” – L’inizio del discorso di Trump è dedicato ai successi da lui ottenuti nei primi mesi del suo secondo mandato. In soli otto mesi “siamo nell’età dell’oro dell’America“, ha detto il presidente Usa nel suo primo intervento all’Onu dalla rielezione. “L’America è rispettata di nuovo sul palcoscenico mondiale: fino a poco ci ridevano dietro”, afferma ribadendo di avere “messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non è avvenuto prima, sono molto onorato di averlo fatto”. Il tycoon si è lamentato però che “non ho mai avuto una chiamata dalle Nazioni Unite” e “nessuno mi ha ringraziato” per questo.

L’attacco all’Onu – Inizia così l’affondo contro l’Onu: “Quale è lo scopo della Nazioni Unite? L’Onu scrive lettere, ma le parole vuote non risolvono la guerra“, ha detto Trump. Poi accusa le Nazioni Unite di incoraggiare l’”invasione” di alcuni Paesi attraverso l’immigrazione clandestina. “Le Nazioni Unite finanziano un attacco contro i Paesi occidentali e i loro confini – ha dichiarato all’Assemblea Generale – L’Onu sostiene le persone che entrano illegalmente negli Stati Uniti”. “Nel 2024 – ha continuato – ha stanziato 372 milioni in assistenza per 624mila migranti diretti verso gli Usa. L’Onu ha fornito cibo, alloggio e carte di debito a migranti illegali, riuscite a crederci? L’Onu dovrebbe fermare l’invasione, non crearla“. “È ora di porre fine all’esperimento fallito delle frontiere aperte. Dovete porvi fine adesso” ha detto, rivolgendosi soprattutto ai governi europei: “I vostri Paesi stanno andando all’inferno“.

Russia e guerra in Ucraina – Donald Trump parla poi di Russia: ha ricordato di aver un “ottimo” rapporto con l’omologo russo Vladimir Putin, ammettendo tuttavia che questo non sia bastato a porre fine alla guerra in Ucraina. “In guerra non si sa cosa succederà, ci sono sempre molte sorprese, sia positive che negative” – ha affermato – doveva durare “tre giorni” ed essere una “piccola scaramuccia veloce”, ma il fatto che si sia protratta così a lungo “sta facendo fare brutta figura alla Russia”.

L’Europa “imbarazzante” e “in guai seri” – Parlare di Mosca diventa l’occasione per attaccare l’Europa. Trump ha avvertito che “nel caso in cui la Russia non sia pronta a fare un accordo per porre fine alla guerra, allora gli Stati Uniti sono pienamente preparati a imporre un giro molto forte di tariffe” e nuove sanzioni “ma l’Europa deve prendere le stesse misure“. Il tycoon così accusa i Paesi Ue di una sorta di doppio gioco: “Stanno comprando petrolio russo mentre combattono contro la Russia, è imbarazzante per loro. Devono smettere di comprare gas e petrolio dalla Russia, altrimenti stiamo perdendo tutti tempo“. Vecchio continente che per Trump “è in guai seri” con gli “immigrati che stanno arrivando a frotte”. I paesi “non stanno facendo nulla” e questo, ha spiegato, è perché vogliono essere “politicamente corretti“, insiste Trump. “L’immigrazione e le loro idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale se non si fa qualcosa immediatamente”, avverte.

La “truffa” del cambiamento climatico – E non mancano le critiche a chi parla di emergenza clima. “Il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo“, ha denunciato Trump all’assemblea dell’Onu attaccando le politiche green e puntando il dito contro la Cina sull’inquinamento. “L’effetto primario delle politiche verdi è stato quello di ridistribuire la produzione dai paesi sviluppati ai paesi inquinanti che infrangono le regole”, ha detto ricordando che gli Stati Uniti, grazie a lui, sono “usciti dal fake accordo di Parigi“. “Il cambiamento climatico, qualunque cosa accada, vi riguarda: niente più riscaldamento globale, niente più raffreddamento globale. Tutte queste previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da molti altri spesso per motivi sbagliati. Erano previsioni fatte da persone stupide“, attacca Trump. “Io sono bravo a fare previsioni, io ho avuto ragione su tutto. Se non state alla larga dalla truffa dell’energia verde il vostro Paese fallirà“.

“Riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas” – Solo una piccola parte del discorso è invece dedicata alla guerra di Israele a Gaza. “Dobbiamo fermarla immediatamente. Dobbiamo negoziare immediatamente la pace“, ha detto il presidente Usa sottolineando però che “il riconoscimento della Palestina è una ricompensa per Hamas e i suoi terribili attacchi”, rilanciando tra gli applausi la richiesta di un’immediata liberazione degli ostaggi. “Come per incoraggiare il proseguimento del conflitto, alcuni membri di questo organismo stanno cercando di riconoscere unilateralmente uno Stato palestinese. La ricompensa sarebbe troppo grande per i terroristi di Hamas, per le loro atrocità. Questa sarebbe una ricompensa per queste orribili atrocità, inclusa quella del 7 ottobre“, ha dichiarato. “Invece di cedere alle richieste di riscatto di Hamas, il messaggio dovrebbe essere: rilasciate gli ostaggi ora”, ha aggiunto ribadendo che “Hamas ha ripetutamente rifiutato offerte ragionevoli di pace”.

La ristrutturazione dell’Onu – “L’Onu ha un tremendo potenziale, l’ho sempre detto. Ma non è nemmeno lontanamente vicino a essere all’altezza di quel potenziale”, ha spiegato il presidente raccontando di quando si occupava di immobiliare a New York e aveva presentato un’offerta per rinnovare la sede dell’Onu. Così tra gli attacchi sferrati da Nazioni Unite nel suo intervento arriva anche una critica per non avergli dato ascolto nella ristrutturazione del complesso a New York. “Ho fatto un’offerta per la ristrutturazione e la ricostruzione del complesso delle Nazioni Unite. Dissi allora che l’avrei fatto per 500 milioni di dollari, sarebbe stato bellissimo: pavimenti in marmo invece di terrazze, mura in mogano piuttosto che di plastica, il meglio di tutto – ha raccontato – ma hanno scelto la direzione molto più costosa per un prodotto nettamente inferiore. E lì – afferma – ho capito che non sapevano niente di costruzioni. Hanno speso tra i 2 e i 4 miliardi di dollari e non hanno nemmeno messo i pavimenti di marmo che avevo promesso”.