Sale su un tetto e spara contro l’ufficio dell’agenzia anti-immigrazione a Dallas: un migrante ucciso e due feriti

di F. Q.
Il cecchino si è poi suicidato. Nessun agente dell’Ice è stato ferito. Si indaga sul movente dell'attacco
Spari contro l’ufficio di Dallas dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia anti-immigrazione Usa. Un migrante detenuto è rimasto ucciso mentre altri due sarebbero stati colpiti e feriti. Secondo quanto trapela, un uomo – descritto come bianco – si è appostato su un tetto di un edificio adiacente e ha aperto il fuoco. Poi, quando si sono avvicinati gli agenti, il cecchino ha rivolto l’arma contro di sé e si è ucciso sparandosi un colpo alla testa. Il portavoce dell’agenzia federale anti-immigrati ha precisato che i feriti si trovano ricoverati in ospedale.

Nessun agente dell’Ice, invece, è stato ferito ha dichiarato a Fox News Madison Sheahan, affermando che la situazione rimane “molto fluida” e resta ancora ignoto il movente dell’attacco. “Al momento stiamo ancora indagando”, ha aggiunto il direttore ad interim dell’Ice, Todd Lyons, in un’intervista alla Cnn. Lungo l’autostrada vicino alla struttura ci sono decine di veicoli d’emergenza.

Come spiega la Cnn, citando un un ex funzionario dell’Ice, la struttura di Dallas ha tre o quattro celle di detenzione, dove solitamente i detenuti vengono esaminati prima di essere trasferiti in un centro di detenzione. La capienza varia da pochi detenuti a circa 100 persone, ma in media ospita un paio di dozzine di persone alla volta, viene precisato.

Nonostante le notizie parziali, il vice presidente Usa JD Vance ha subito puntato il dito contro “questi attacchi ossessivi contro le forze dell’ordine, in particolare l’Ice”: “Devono smettere“, ha scritto su X aggiungendo di pregare “per chiunque sia stato colpito in questo attacco e per le loro famiglie”. Vance ha rilanciato un tweet della segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, che conferma che la sparatoria è avvenuta nella struttura che ospita il centro di detenzione dell’Ice. “Non sappiamo ancora il movente, quello che sappiamo è che le forze dell’Ice stanno affrontando una violenza senza precedenti contro di loro, questo deve smettere”, ha aggiunto Noem.

