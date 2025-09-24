Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:18

Papa Leone incoraggia gli esorcisti: “Il vostro ministero più che mai necessario”. I rischi dell’AI nella “magia del caos”

di F. Q.
Il messaggio del Pontefice al raduno biennale di oltre 300 esorcisti provenienti da tutto il mondo. Nelle conclusioni del convegno, i timori che l'intelligenza artificiale presente in rete favorisca la nascita di nuovi strumenti magico-operativi
Papa Leone incoraggia gli esorcisti: “Il vostro ministero più che mai necessario”. I rischi dell’AI nella “magia del caos”
Icona dei commenti Commenti

Trecento esorcisti provenienti da tutto il mondo si sono incontrati a Sacrofano dal 15 al 20 settembre, in provincia di Roma, per il XV Convegno internazionale dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie). E lì, riuniti presso la Casa di spiritualità ‘Fraterna Domus’, hanno ricevuto il messaggio di Papa Leone XIV, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Prevost “esprime apprezzamento per i sacerdoti che si dedicano al delicato e quanto mai necessario ministero dell’esorcista, incoraggiando a viverlo sia come ministero di liberazione dal maligno sia come ministero di consolazione, accompagnando i fedeli realmente posseduti dal maligno con la preghiera e l’invocazione della presenza efficace di Cristo, affinché mediante il sacramentale dell’esorcismo il Signore conceda la vittoria su Satana”. Il nome di Leone, peraltro, risulta particolarmente evocativo nell’ambito dell’esorcismo, visto che Leone XIII è noto per aver redatto una preghiera esorcistica contro Satana e gli angeli ribelli, contenuta nel Rituale Romano, che è un’orazione per la liberazione e la protezione dall’influenza demoniaca. Sebbene questa preghiera sia riservata ai sacerdoti autorizzati, è possibile recitare la più breve Preghiera a San Michele Arcangelo, composta sempre da Leone XIII, per chiedere l’aiuto dell’arcangelo contro le insidie del diavolo.

Nel corso del convegno, che si svolge ogni due anni, sono stati discussi anche i rischi dell’intelligenza artificiale. Nella relazione di chiusura del Convegno internazionale – fa sapere l’Aie – la ricercatrice Beatrice Ugolini, criminologa e consulente del Gris, ha illustrato il rapporto fra neo-occultismo e AI, evidenziando come la cosiddetta “intelligenza artificiale” presente in rete favorisca, ad esempio, la nascita di nuovi strumenti magico-operativi, lo sviluppo di inedite tecniche di divinazione grazie agli algoritmi che permettono la raccolta di dati personali, e persino nuove forme di necromanzia e comunicazione coi defunti. Il tutto rientra in quella che la relatrice ha definito ”magia del caos”, un nuovo approccio alle pratiche occulte slegato dalle categorie tradizionali della magia e più aperto, grazie alle moderne tecnologie, alla creatività e alla sperimentazione individuale”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione