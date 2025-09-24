Con le blatte in un barattolo tenta di entrare nel Municipio di Napoli: “Manfredi pensa solo ai ricchi” – Video

Protesta a Napoli davanti al Municipio dove Raffaele Bruno, segretario nazionale del Movimento Idea Sociale e potenziale candidato alla presidenza della Regione Campania, ha portato in alcuni barattoli delle blatte vive con l’intenzione di consegnarle al sindaco Gaetano Manfredi. ”Le periferie sono piene di questi insetti e di ratti – ha dichiarato Bruno che con alcuni sostenitori ha esposto anche cartelli di protesta – e famiglie ed interi quartieri sono condannati al totale abbandono con situazioni igieniche disastrose”. Il tentativo di Bruno di entrare a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, con i barattoli pieni di insetti è stato bloccato dagli agenti della digos che lo hanno invitato ad allontanarsi. “Il sindaco – ha aggiunto – presta attenzione solo ai salotti ricchi della città e non pensa ai rioni più poveri”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione