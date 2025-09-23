Il mondo FQ

I primi cani oltre i dieci chilogrammi in cabina sul volo Ita: il video coi loro amici umani

Dovranno stare vicino al finestrino e saranno vietati posti sulle uscite di emergenza
I pet viaggiano in aereo, non in stiva, ma accanto ai loro amici umani e senza trasportino. E non solo cagnolini o gatti, anche quelli di oltre dieci chili. Due cani, senza trasportino: sono stati loro i primi a viaggiare con i loro proprietari su un volo Ita partito alle 9 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10:10 a Roma Fiumicino. Si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i dieci kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall’Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Le compagnie aeree – spiegava Enac a maggio – sono libere di aderire alle nuove regole”. Tra queste: dovranno essere vicino al finestrino. Vietati i posti vicino alle uscite di emergenza. Tra le altre misure delle linee guida si prevede l’informazione preventiva all’equipaggio e ai passeggeri coinvolti, un numero massimo di pet per volo, la possibilità di creare “buffer zone” per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza.

