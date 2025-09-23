Nubifragio in Brianza, madre e figlia di dieci mesi bloccate sul tetto dell’auto e salvate dall’elisoccorso – Video

Una bimba di dieci mesi e la madre sono state recuperate da un elicottero dei vigili del fuoco in Brianza. Necessario l’intervento di un equipaggio dopo che mamma e figlia si erano rifugiate sul tetto della loro auto bloccata dall’acqua a Meda, tra i centri più colpiti dal nubifragio. L’elisoccorso ha calato un soccorritore che ha preso la piccola con una culla speciale, poi la madre. Nella clip l’operazione di salvataggio della piccola.