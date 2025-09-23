Il celebre attivista egiziano-britannico 43enne, Alaa Abdel Fattah, è stato rilasciato dal carcere dopo anni trascorsi dietro le sbarre e si è riunito alla sua famiglia dopo la tanto attesa grazia concessa dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. Figura chiave della rivolta egiziana del 2011, Abdel Fattah, 43 anni, è stato rilasciato dopo anni di impegno da parte di familiari, gruppi per i diritti umani e del governo britannico. Nella casa di famiglia al Cairo, i festeggiamenti sono proseguiti fino a martedì mattina presto, con Abdel Fattah sorridente mentre abbracciava la madre, la sorella e gli amici. “Non riesco ancora a crederci e non riesco a credere che Alaa sia con noi, quindi avrò bisogno di un po’ di tempo per assimilarlo”, ha detto sua sorella Sanaa Seif, anche lei ex prigioniera politica. “Ho detto alla mia amica che la vita è tornata“, ha aggiunto.
