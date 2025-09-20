Donald Trump ha definito “illegale” la copertura mediatica che ritiene troppo negativa nei suoi confronti, puntando il dito soprattutto sulle reti tv Usa.

“Prendono una bella storia e la trasformano in una brutta storia. Vedete: personalmente, penso che sia illegale“, ha detto il presidente americano ribadendo che su alcuni canali il “97%” della copertura mediatica che gli viene dedicata è stata negativa.