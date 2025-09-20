Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:44

Ragazzina di 14 anni salva la madre dal vicino di casa che tentava di strangolarla: l’ha colpito con una bottiglia in testa

di F. Q.
È successo a Lainate, in provincia di Milano. L'aggressore 48enne è stato arrestato per tentato omicidio e violazione di domicilio
Ragazzina di 14 anni salva la madre dal vicino di casa che tentava di strangolarla: l’ha colpito con una bottiglia in testa
Icona dei commenti Commenti

Ha salvato la madre dal vicino di casa che cercava di strozzarla. È successo nella serata del 19 settembre a Lainate, in provincia di Milano, dove un 48enne ha fatto irruzione in casa di una donna di 44 anni, originaria della Repubblica Dominicana: dopo aver staccato la luce dell’appartamento, ha tentato di strangolarla. La figlia della donna, 14 anni, è riuscita a fermare l’aggressore, rompendogli una bottiglia in testa. I carabinieri di Rho hanno arrestato il 48enne italiano con l’accusa di tentato omicidio e violazione di domicilio.

Secondo le testimonianze, l’uomo si è presentato davanti all’abitazione della vicina in forte stato di agitazione. Ha poi staccato il contatore dell’energia elettrica, sfondato la porta e ha aggredito la donna in presenza dei figli minori. L’uomo ha afferrato la 44enne per il collo tentando di strangolarla, fino all’intervento della figlia 14enne. La ragazzina ha colpito l’uomo alla testa con una bottiglia in vetro, riuscendo a fermarlo e a evitare il peggio. A questo punto l’aggressore, ferito e sanguinante, ha tentato di allontanarsi dall’appartamento e darsi alla fuga. Ma è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai carabinieri, nel frattempo intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. La vittima – non grave – è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Rho, mentre l’arrestato è stato visitato all’ospedale San Carlo di Milano e poi accompagnato al carcere di San Vittore.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione