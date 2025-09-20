Ha salvato la madre dal vicino di casa che cercava di strozzarla. È successo nella serata del 19 settembre a Lainate, in provincia di Milano, dove un 48enne ha fatto irruzione in casa di una donna di 44 anni, originaria della Repubblica Dominicana: dopo aver staccato la luce dell’appartamento, ha tentato di strangolarla. La figlia della donna, 14 anni, è riuscita a fermare l’aggressore, rompendogli una bottiglia in testa. I carabinieri di Rho hanno arrestato il 48enne italiano con l’accusa di tentato omicidio e violazione di domicilio.

Secondo le testimonianze, l’uomo si è presentato davanti all’abitazione della vicina in forte stato di agitazione. Ha poi staccato il contatore dell’energia elettrica, sfondato la porta e ha aggredito la donna in presenza dei figli minori. L’uomo ha afferrato la 44enne per il collo tentando di strangolarla, fino all’intervento della figlia 14enne. La ragazzina ha colpito l’uomo alla testa con una bottiglia in vetro, riuscendo a fermarlo e a evitare il peggio. A questo punto l’aggressore, ferito e sanguinante, ha tentato di allontanarsi dall’appartamento e darsi alla fuga. Ma è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai carabinieri, nel frattempo intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. La vittima – non grave – è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Rho, mentre l’arrestato è stato visitato all’ospedale San Carlo di Milano e poi accompagnato al carcere di San Vittore.