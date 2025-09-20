Il mondo FQ

“La sfida social e poi lo scontro tra le due moto”: morti due giovani di 16 e 17 anni in un parcheggio di Pisa

L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 settembre. Gli inquirenti ipotizzano un gioco pericoloso finito male alla base dello scontro
Stavano effettuando alcune evoluzioni acrobatiche con le loro moto quando si sono scontrati frontalmente. Ci sarebbe una sfida social dietro all’incidente nel quale hanno perso la vita due giovani: Jacopo Gambini, di 17 anni, e Leonardo Renzoni, di 16 anni. Lo scontro risale al pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Pisa, in un parcheggio a 300 metri dall’Ikea alla periferia sud di Pisa.

I due giovani erano appassionati di motori, di motociclette in particolare: i loro profili social sono pieni di foto e video che documentano la loro passioni. Ad un certo punto, per cause che dovranno essere chiarite dagli inquirenti della procura dei minori di Firenze, si sonno sono scontrati. Jacopo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, Leonardo venerdì sera, dopo quasi due giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente, gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e stanno controllando il canale youtube che era stato aperto da una delle due giovani vittime, oltre ad ascoltare le testimonianze di altri ragazzi presenti al momento dell’impatto tra le moto. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un gioco pericoloso. La famiglia del ragazzo di 16 anni, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un’indagine, ha autorizzato l’espianto degli organi.

La ricostruzione della dinamica, e l’analisi dei telefonini dei ragazzi, permetterà di capire con certezza cosa sia accaduto di preciso mercoledì, dopo le 18. Perché al momento non è ancora chiaro: il piazzale dove è avvenuto lo scontro fatale si trova in mezzo ai capannoni di una zona artigianale a ridosso dell’Aurelia, a sud di Pisa. L’indagine è condotta dalla polizia municipale alla quale la procura ha chiesto di setacciare i social e i telefonini delle vittime, oltre a sequestrare i mezzi incidentati.

