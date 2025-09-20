Cambiano le norme per l’accesso nelle Zone a traffico limitato di Area B e Area C a Milano. Da martedì 1 ottobre entreranno in vigore le nuove regole, che prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Viene invece rimandato all’1 ottobre 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico, di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.

In Area B, per i veicoli a benzina Euro 3, come successo negli anni precedenti per gli altri mezzi in divieto, entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste per il primo anno. Potranno usufruire del servizio Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per l’accesso in Area B che prevede la possibilità di circolare liberamente, senza essere soggetti ai blocchi orari e giornalieri, fino a un tetto massimo di 1.500 km/anno. Da tenere presente che la misurazione dei chilometri non tiene conto degli orari e delle giornate in cui Area B non è attiva: la percorrenza viene conteggiata nell’arco dell’intera settimana (inclusi sabato, domenica e festivi) e delle 24 ore.

L’adesione al servizio MoVe-In ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione e deve essere rinnovato di anno in anno. In alternativa, i veicoli a benzina Euro 3 avranno diritto per il primo anno a 50 ingressi in deroga, se i proprietari risultano residenti a Milano, oppure 25 ingressi in deroga, se residenti fuori Milano. Sempre per il primo anno non sarà obbligatoria la registrazione alla sezione Area B sul portale del Comune, anche se viene consigliata perché permette al proprietario di verificare gli ingressi già effettuati. A partire dal secondo anno, invece, quindi dal primo ottobre 2026, i veicoli a benzina Euro 3 dei residenti avranno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B. Per i non residenti le giornate scendono a 5: dopo la registrazione sul sito del Comune di Milano, attivando per la prima volta la funzionalità “rilevazione automatica giornate deroga” sul servizio on line Area B, il sistema conteggerà gli ingressi automaticamente. Questa norma rimane in vigore anche per tutti i veicoli già in divieto, con la possibilità di aderire al Move-In. Per quanto riguarda invece Area C, come negli altri casi, non è prevista alcuna deroga e i veicoli in divieto che dovessero entrare saranno soggetti a sanzione.

“Proseguiamo con questa misura avviata da tempo per contrastare l’inquinamento urbano – commenta l’assessora alla Mobilità di Milano Arianna Censi – grazie anche alla riduzione della circolazione delle auto più inquinanti. Questo provvedimento è affiancato da una complessiva politica che mira a diminuire i veicoli in generale: da una parte potenziando l’offerta del trasporto pubblico con una nuova linea metropolitana e l’impegno per nuovi prolungamenti e dall’altra con l’incremento della rete di itinerari ciclabili, che possono offrire una valida e sicura alternativa all’utilizzo dell’auto privata”.