Impianti antincendio danneggiati o incompleti e troppi rifiuti rispetto alle autorizzazioni: così il sindaco mise i sigilli nel luglio di sette anni fa dopo le verifiche di Arpac e vigili del fuoco

Impianti antincendio danneggiati o incompleti e troppi rifiuti rispetto alle autorizzazioni. Funzionava così dentro l’Ecopartenope di Marcianise, l’azienda in cui sono morti 3 operai per l’esplosione di un silos, almeno fino al 2018. Lo misero nero su bianco sia l’Arpa Campania che i vigili del fuoco, spingendo l’allora sindaco Antonello Velardi a chiudere l’impianto specializzato nello stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali, finalizzato al riciclo.

Non solo, quando il 31 luglio di sette anni fa firmò l’ordinanza di chiusura dopo due “allarmanti comunicazioni” di Arpac e pompieri, Velardi ricordò che l’Ecopartenope era stata “oggetto di importanti inchieste della magistratura”. Il sindaco era stato piuttosto categorico: “Ora è nelle mani di un amministratore di Frattamaggiore. Tratta rifiuti di tutti i tipi, aveva addirittura chiesto l’ampliamento, contro cui ci siamo opposti in modo intransigente”.

La “chiusura ad horas” – scrisse il primo cittadino – era frutto di “due allarmanti comunicazioni, di Arpac e Vigili del Fuoco”. La prima aveva “riscontrato anomalie gravissime: nel capannone erano stoccati rifiuti in quantità 11 volte superiore a quella consentita”. Mentre i secondi “hanno trovato impianti antincendio o danneggiati o incompleti, comunque non funzionanti per i volumi stoccati”. L’ultima revisione dell’Aia della Ecopartenope con “modifica sostanziale” delle autorizzazioni è piuttosto recente, risalendo al dicembre 2024.