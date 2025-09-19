Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:10

Ecopartenope di Marcianise, l’azienda della strage sul lavoro già chiusa nel 2018 per “anomalie gravissime”

di F. Q.
Impianti antincendio danneggiati o incompleti e troppi rifiuti rispetto alle autorizzazioni: così il sindaco mise i sigilli nel luglio di sette anni fa dopo le verifiche di Arpac e vigili del fuoco
Ecopartenope di Marcianise, l’azienda della strage sul lavoro già chiusa nel 2018 per “anomalie gravissime”
Icona dei commenti Commenti

Impianti antincendio danneggiati o incompleti e troppi rifiuti rispetto alle autorizzazioni. Funzionava così dentro l’Ecopartenope di Marcianise, l’azienda in cui sono morti 3 operai per l’esplosione di un silos, almeno fino al 2018. Lo misero nero su bianco sia l’Arpa Campania che i vigili del fuoco, spingendo l’allora sindaco Antonello Velardi a chiudere l’impianto specializzato nello stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali, finalizzato al riciclo.

Non solo, quando il 31 luglio di sette anni fa firmò l’ordinanza di chiusura dopo due “allarmanti comunicazioni” di Arpac e pompieri, Velardi ricordò che l’Ecopartenope era stata “oggetto di importanti inchieste della magistratura”. Il sindaco era stato piuttosto categorico: “Ora è nelle mani di un amministratore di Frattamaggiore. Tratta rifiuti di tutti i tipi, aveva addirittura chiesto l’ampliamento, contro cui ci siamo opposti in modo intransigente”.

La “chiusura ad horas” – scrisse il primo cittadino – era frutto di “due allarmanti comunicazioni, di Arpac e Vigili del Fuoco”. La prima aveva “riscontrato anomalie gravissime: nel capannone erano stoccati rifiuti in quantità 11 volte superiore a quella consentita”. Mentre i secondi “hanno trovato impianti antincendio o danneggiati o incompleti, comunque non funzionanti per i volumi stoccati”. L’ultima revisione dell’Aia della Ecopartenope con “modifica sostanziale” delle autorizzazioni è piuttosto recente, risalendo al dicembre 2024.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione