Ultimo aggiornamento: 16:36

“Ti taglio la testa e la mando a tua madre”, ai domiciliari un imprenditore: la vittima è un’avvocata

di F. Q.
Dopo anni di violenze e percosse la donna ha deciso di procedere con la denuncia: a luglio, durante un soggiorno a Dubai, l'uomo le aveva rotto la mandibola
I primi episodi violenti risalgono al 2023, quando una lite in un ristorante degenera con il compagno che la insegue per strozzarla. Poi un pugno che le rompe lo sterno. In questi casi la vittima, un’avvocata penalista che si è anche occupata di casi di violenza sulle donne, aveva presentato querela, ma ha poi sempre ritrattato o ridimensionato l’accaduto.

L’ultimo caso è di pochi mesi fa, quando a Dubai, il 53enne ha spaccato il cellulare alla donna, le ha morso il dito cercando poi di spezzarlo e infine l’ha presa a pugni rompendole la mandibola in più punti. In mezzo a tutto questo anche le minacce: “Ti taglio la testa e la mando a tua madre”. L’uomo, un facoltoso imprenditore di origini iraniane, adesso è agli arresti domiciliari nel suo lussuoso appartamento in centro a Milano, su ordine del gip Roberto Crepali.

Le indagini della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Maria Letizia Mannella, del pool che si occupa di tutela delle Fasce deboli, hanno ricostruito gli eventi sentendo vicini di casa, amiche della vittima e operatori della clinica Mangiagalli. Come riporta il Corriere, la donna aveva ritirato le querele, “perdonando” il compagno. “Passata l’emotività, cerco sempre di analizzare la situazione in maniera razionale e ho capito che al netto di un comportamento socialmente riprovevole da parte del mio compagno, la scelta di non lasciarlo è stata solo mia. Lui è una persona molto sola che ho cercato di aiutare con amore ma a volte bisogna accettare che l’amore non è abbastanza”. Si giustificava così la vittima davanti agli operatori.

Secondo la denuncia della donna “abuso di alcol e cocaina” erano alla base delle aggressioni. A far scattare l’arresto, il timore che l’uomo potesse “arrivare a compiere un gesto estremo nei miei confronti” e la “paura concreta che lui possa fare del male a me e ai miei figli”.

