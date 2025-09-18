La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un’alunna 11enne. La notizia viene riportata dai quotidiani locali Corriere del Trentino, l’Adige e il T. I fatti contestati risalgono all’autunno 2023 e la scuola ha successivamente trasferito il 40enne, che insegnava nell’istituto da circa dieci anni. La vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo, che nega ogni addebito.

Al prete vengono contestati contatti fisici: la vittima sarebbe stata abbracciandola da dietro e avrebbe fatto scivolare le sue mani sul suo corpo. Alle proteste della ragazzina che avrebbe chiesto all’uomo di smettere e di non farlo ancora, il docente avrebbe risposto che non poteva garantirglielo. La vittima ha raccontato ai genitori e successivamente alla psicologa e psicoterapeuta nominata dal giudice per le indagini preliminari. L’imputato ha replicato di non avere abusato della ragazzina, ma di essere solo una persona “molto espansiva”. Il sacerdote era stato trasferito a Roma già il giorno dopo che i genitori dell’adolescente si erano presentati a scuola