Bimbo di 8 anni picchiato al parco, il padre dei 3 aggressori: “Ero lì e non ho visto nulla”. Ma un testimone smentisce

Versioni contrastanti tra i testimoni del fatto e il padre dei tre bambini accusati di aver aggredito il coetaneo a Fidene: "Non ci siamo accorti di nulla, eravamo al parco con loro"
Non ci siamo accorti di nulla, eravamo al parco con loro”. A parlare è il padre dei tre fratelli (di 7, 9 e 11 anni) accusati di aver picchiato un bambino di 8 anni nel parco delle Magnolie di Fidene, alla periferia di Roma. Secondo quanto ricostruito, supportato anche dalle testimonianze, i tre fratelli – appartenenti ad una famiglia di etnia rom – si sarebbero avvicinati al rinfresco organizzato per festeggiare il compleanno della vittima, ma a causa di una negazione si sarebbero allontanati per poi tornare e aggredire il bambino con un paletto di ferro. Dopo sarebbero scappati a casa. Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito rintracciato i tre protagonisti.

I fratelli non sono imputabili, essendo tutti minori di 14 anni, sono quindi da valutare le responsabilità dei genitori. La loro difesa, per il momento, è di non essersi accorti di nulla, pur essendo al parco con i figli. Luigi Pascucci, dell’associazione che gestisce il parco, però smentisce la versione dei genitori. “Io ero lì e vi assicuro che quei bambini erano soli” ha detto, come riporta Open. È stato lui ad assistere alla scena e a chiamare i soccorsi. “Un genitore ha provato a inseguirli. Se fosse stato presente il padre dei tre fratelli ne sarebbe scaturita una discussione molto accesa, non credete?”. I bambino di otto anni ha riportato una ferita al labbro ed è stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale.

L’ipotesi è che i genitori non abbiano vigilato sui propri figli, mentre gli investigatori continuano i loro accertamenti nei confronti dei genitori. Anche il bambino aggredito potrebbe essere ascoltato in un’audizione protetta.

