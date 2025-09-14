Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 20:30

Bimbo festeggia il compleanno al parco e viene picchiato da una baby gang: sono tutti minorenni

di F. Q.
Il ragazzino, 9 anni, portato in ospedale per le fratture al volto e sottoposto a un delicato intervento maxillo-facciale. Gli aggressori hanno 7,9 e undici anni e sono di origine straniera. Erano al parco con le rispettive famiglie
Era al parco per festeggiare il suo compleanno, quando tre ragazzini di 7,9 e undici anni lo hanno picchiato al volto con un bastone. All’arrivo sul posto dei poliziotti il bimbo aggredito, 9 anni, aveva una ferita al labbro ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I dove è stato sottoposto a un delicato intervento maxillo-facciale e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio nel parco delle Magnolie nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma. Il ragazzo è stato aggredito dai tre mentre giocava a pallone con gli amichetti: è stato prima preso di mira con insulti, poi brutalmente aggredito con un bastone da alcuni ragazzini. Nessuno dei giovani che lo ha picchiato è imputabile: sono infatti tutti minori di 14 anni.

I tre, di origine straniera, erano presenti al parco con le rispettive famiglie. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, sono ancora in corso per chiarire ulteriori responsabilità. L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza giovanile denunciato dai residenti della zona.

