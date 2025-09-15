“Trovata una ragazza compatibile al 90%”. Achille Polonara farà il trapianto di midollo

Buone notizie per Achille Polonara. Il cestista – da giugno alle prese con una leucemia mieloide – ha trovato una donatrice compatibile al 90% e subirà un trapianto di midollo osseo. A rivelarlo è stato lo stesso Polonara al Corriere della Sera: “È una ragazza americana. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre”.

Polonara ha passato qualche giorno a casa a Bologna, oggi – 15 settembre – lo aspettano alcune visite poi il ricovero: “Dopo il ricovero di domani dovrò fare un ciclo di chemioterapia che durerà 5-6 giorni”. Tempi brevi quindi per l’ala di 33 anni, che a giugno scorso aveva ricevuto la diagnosi dopo alcuni accertamenti medici. Già nel 2023 aveva subito rimozione di una neoplasia testicolare rientrando in campo dopo pochi mesi.

Polonara è adesso da quattro mesi alle prese con la malattia e dopo un primo ciclo di chemio, ha concluso anche il secondo qualche settimana fa, sempre in Spagna, prima di tornare a Bologna. Negli scorsi mesi aveva fatto il giro del web il video del suo ritorno a casa, con i figli Achille jr. e Vitoria che gli correvano incontro appena sceso dall’auto.

Adesso sogna il ritorno sul parquet dopo la bella decisione della Dinamo Sassari di metà agosto di tesserarlo. “Avessi accettato un ruolo da scout significava smettere, invece così ho l’obiettivo di passare le visite mediche e tornare in campo”, ha spiegato Polonara che è poi tornato sulla decisione della Virtus Bologna di non rinnovargli il contratto: “Ho accettato la scelta della Virtus e ne ho apprezzato la coerenza, perché non rientravo nei loro piani a prescindere dalla malattia. Onestamente mi sarei sentito offeso se mi avessero firmato per fare il bel gesto solo perché ho la leucemia”.

Intanto nei mesi scorsi non sono mancate le manifestazioni d’affetto, in particolare dalla nazionale italiana che ha partecipato all’Europeo di basket, uscendo agli ottavi di finale contro la Slovenia: “Cosa è mancato? Un po’ di fortuna nell’incrocio degli ottavi, perché abbiamo trovato la miglior versione di Doncic, obiettivamente immarcabile”. Proprio Pozzecco, dopo la qualificazione tra le prime sedici, con le lacrime agli occhi aveva dichiarato: “Penso spesso ad Achille (Polonara) e Tonno (Tonut), che fanno parte della famiglia. Non me ne vorrà il mio amico Tonno, ma chiaramente per Achille soffriamo ancora di più perché, oltre a non essere qui, è in un ospedale a Valencia.