Ha dato in escandescenze e gli agenti sono intervenuti usando il taser, la pistola elettrica, per fermarlo. Ma è morto. L’uomo, 41enne noto alle forze dell’ordine e pluripregiudicato, è deceduto all’ospedale di Reggio Emilia. Era stato fermato nella frazione di Massenzatico intorno alle 5.30. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l’uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia. La Procura ha aperto un’inchiesta e la polizia scientifica è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.