Sabotaggi ferroviari in Russia da parte di Kiev: deragliamento e vittime

L'intelligence ucraina ha rivendicato una serie di sabotaggi ferroviari in Russia con deragliamenti e morti nel week end
Una serie di sabotaggi lungo le linee ferroviarie russe con treni deragliati nella zona di Leningrado, traffico bloccato e due sminatori uccisi. L’Ucraina ha portato a termine una nuova azione in Russia, agendo in profondità. A rivendicare l’attacco sono state fonti dell’intelligence di Kiev.

Due treni sono deragliati in due diversi incidenti nella regione di Leningrado oggi, ma la fonte cita genericamente una sola azione oggi. Il conducente del treno deragliato vicino alla stazione di Semrino, nel distretto di Gatchina, è morto. Il secondo incidente è avvenuto più a sud e non ha provocato vittime. Il traffico ferroviario è bloccato nella regione, ha reso noto il governatore. Sabato un esplosivo era detonato su un binario ferroviario nella regione di Oryol, provocando la morte di tre persone.

Sabato alcuni dipendenti delle Ferrovie Russe hanno scoperto delle mine sulla tratta ferroviaria Maloarkhangelsk-Glazunovka. I russi hanno chiamato sul posto una squadra di ingegneri dell’unità speciale della Guardia Russa. Tuttavia, durante lo sminamento, che non ha avuto successo, si è verificata un’esplosione, provocando la morte di due militari e il ferimento di un’altra.

