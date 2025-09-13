Tra due o tre giorni le imbarcazioni partite dall'Italia si uniranno con le altre salpate da Tunisia e Grecia: in tutto sono 45, con a bordo 600 persone

È salpata dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa, la spedizione italiana di 18 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La flotta si unirà con le altre navi della missione umanitaria per portare aiuta alla popolazione civile di Gaza: 21 sono partite da Tunisi e altre sei dalla Grecia. Le imbarcazioni dovrebbero riunirsi tra 2-3 giorni. A bordo, oltre gli scatoloni di alimenti, 600 persone: tra questi anche cinque esponenti politici italiani.

Dopo due giorni di rinvii a causa del tempo avverso e di alcuni guasti tecnici, finalmente la partenza. “Ci sentiamo sollevati ed anche liberati”, dice Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla per l’Italia, a bordo di una barca a vela. Sono stati giorni di tensione per chi si trovava sulle navi a causa degli attacchi di droni subiti al largo delle coste tunisine.

L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, Benedetta Scuderi, anche lei su una barca insieme ad altri quattro parlamentari italiani dice: “Partiamo senza perdere di vista l’obiettivo ultimo di questa missione, cioè portare aiuti umanitari a Gaza, rompere l’assedio e fermare il genocidio e la carestia in atto. Quella della Global Sumud Flotilla è una grande azione collettiva, con un solo filo conduttore: il senso di umanità. È un’iniziativa concreta e dal basso, che la società civile ha intrapreso per sopperire all’inazione dei governi”. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha augurato “buon vento” alla missione.