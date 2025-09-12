Il mondo FQ

Usa, il vicepresidente Vance porta la bara di Charlie Kirk a bordo dell’Air Force Two

La salma dell'attivista di destra trasferita nello stato dell’Arizona a bordo dell'aereo di Stato del vice di Trump
JD Vance ha portato la bara di Charlie Kirk, suo amico intimo. Il vicepresidente Usa ha così voluto rendere omaggio all’attivista di destra assassinato trasportando la salma nello stato dell’Arizona, dove Kirk viveva, a bordo dell’Air Force Two, l’aereo di Stato assegnato proprio al vice di Trump. Vance aveva cancellato la sua partecipazione alla cerimonia dell’11 settembre a New York proprio per andare nello Utah e far visita alla famiglia del trentunenne conservatore ucciso.

