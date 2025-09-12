Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, potrebbe presto ricevere il titolo più prestigioso che una università possa conferire: la laurea honoris causa. Un riconoscimento culturale riservato a chi raggiunge fama e riconoscimento per la loro attività nel campo della ricerca, della scienza, dell’arte, della cultura, dell’economia. Ed evidentemente, alla Federico II di Napoli, ateneo pubblico più antico d’Europa, anche in campo calcistico. De Laurentiis – che già aveva fatto parlare nei giorni scorsi per una possibile candidatura alla Regione Campania poi smentita – potrebbe ricevere la laurea honoris causa infatti per i due scudetti vinti (2023 e 2025) alla guida del club partenopeo.

“Al Napoli sono connessi meriti sociali e imprenditoriali, con un bilancio sano della società e il valore aggiunto di una proprietà che resta italiana, contrariamente a quanto avviene per tanti club”. A parlare a Repubblica è la professoressa Dela Caldarelli, direttrice del dipartimento di Economia che due giorni fa ha varato la proposta di laurea ad honorem per De Laurentiis. Poi la precisazione: “Ma sono preparata al fatto che la proposta sarà divisiva. In tanti prenderanno le distanze. Però i vertici dell’ateneo hanno fortemente voluto l’iniziativa. Il rettore Matteo Lorito è molto contento”.

Nel dipartimento di Economia, su 84 votanti, ci sono state solo 3 schede nulle e 2 contrarie. Ma sì, c’è anche chi – come previsto da Caldarelli – ha preso le distanze. “Non basta lo scudetto per la laurea ad honorem. Non basta che i tifosi lo adorino”, ha affermato il professore Stefano Consiglio, presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali della Federico II, cui afferisce Economia.

E proprio Consiglio dovrà, con i presidenti delle altre scuole (Medicina, Scienze di base, e Agraria) e insieme al rettore Lorito, discutere la proposta e presentarla al ministro dell’Università per il via libera definitivo. Il professore conclude: “Non sarò io a portare la proposta in commissione, perché la proposta è del dipartimento. Se mi convince? Il regolamento è chiaro: parla di meriti, nazionali e internazionali, in campo scientifico, tecnologico, culturale e sociale. Vediamo i requisiti di De Laurentiis…“.