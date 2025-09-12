Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:00

Roma, centro sociale pro-Palestina: “Ordigno esplosivo contro la nostra porta”. Sul posto lo striscione: “Di Battista puttana di Hamas”

di F. Q.
E' accaduto al Centro Sociale La Strada. "Hanno riprovato a far saltare la serratura di via degli Armatori", è il messaggio inoltrato sulle chat. Poi il comunicato: è opera di "ambienti filo-israeliani che vogliono colpire chi, come noi, si batte per la fine del genocidio a Gaza"
Roma, centro sociale pro-Palestina: “Ordigno esplosivo contro la nostra porta”. Sul posto lo striscione: “Di Battista puttana di Hamas”
Icona dei commenti Commenti

Centro Sociale La Strada, Garbatella, Roma. La maniglia non c’è più, ma la serratura ha retto. Del manifesto con la bandiera della Palestina è rimasto poco. A terra, accanto alla porta, ci sono i segni neri dell’esplosione. “Questa notte hanno riprovato a far saltare la serratura di via degli Armatori con un esplosivo – è il messaggio inoltrato di primo mattino sulle chat di chi lo frequenta -. Alle 8 c’è ancora puzza di polvere da sparo e segni di un’esplosione questa volta piazzata proprio sulla serratura per farla saltare. La porta ha retto e non sono riusciti ad entrare. Hanno lasciato anche lo striscione che vedete in foto”. Sullo striscione la scritta: “Di Battista puttana di Hamas“. Il riferimento è ad Alessandro Di Battista, ex deputato del M5s che da sempre difende le ragioni del popolo palestinese e in diversi recenti interventi ha accusato Israele di genocidio.

“Stanotte, alle 4:08, un’esplosione ha scosso la Garbatella”, si legge in un comunicato del centro sociale. “È l’ennesimo episodio: da ottobre 2023 il nostro spazio e la nostra comunità sono bersaglio di decine di aggressioni. Minacce, imbrattamenti, danneggiamenti, fino a veri e propri ordigni. L’ultimo attacco esplosivo appena il 15 maggio scorso. Tutti denunciati alle autorità”. “La matrice è chiara – prosegue la nota -: ambienti filo-israeliani che vogliono colpire chi, come noi, si batte per la fine del genocidio a Gaza, per la libertà del popolo palestinese e contro le politiche criminali del governo Netanyahu. La nostra è una lotta limpida: contro la guerra e le logiche di oppressione, per la libertà dei popoli, mai contro il popolo ebraico. Continueremo le nostre battaglie alla luce del sole: le bombe notturne appartengono da sempre alla vigliaccheria degli squadristi“.

“Roma sta vivendo un’escalation inquietante – prosegue il comunicato -. Non solo La Strada: pensiamo, da ultimo, alla contestazione al Fatto Quotidiano al Circo Massimo pochi giorni fa. È un clima d’odio costruito con menzogne, semplificazioni brutali e attribuzioni confuse: si vogliono criminalizzare voci diverse, accomunando persone e movimenti che hanno in comune soltanto la richiesta di fermare il genocidio a Gaza”. “Per questo oggi alle 17:00 convochiamo un’assemblea pubblica al CSOA La Strada”, conclude la nota.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione