L’Fbi ha diffuso su X la foto del presunto killer di Charlie Kirk chiedendo “l’aiuto del pubblico per identificare questa persona di interesse in relazione alla sparatoria mortale” alla Utah Valley University in cui è stato ucciso il giovane attivista trumpiano.

Nelle due immagini postate appare un giovane con sneakers, jeans, cappellino scuro da baseball e occhiali da sole neri, maglietta nera a maniche lunghe con l’immagine della bandiera Usa su cui vola l’aquila e – apparentemente – una scritta che alcuni hanno ricondotto a una t-shirt in vendita su E-bay che riporta la frase “Land of the free, home of the brave” (“Terra dei liberi, patria dei coraggiosi”).

Intanto sono arrivate oltre 130 segnalazioni nella sola mattinata agli inquirenti del Fbi che indagano sull’uccisione di Charlie Kirk. “Vi assicuro che indaghiamo accuratamente su tutti gli indizi e le segnalazioni”, ha dichiarato Robert Bohls, agente speciale a capo dell’ufficio del Fbi a Salt Lake City. “Chiunque sia in possesso di video o immagini della sparatoria li fornisca al Fbi”, ha ribadito. A chiunque abbia informazioni che possano condurre all’arresto dell’assassino di Charlie Kirk, l’Fbi ha offerto una ricompensa di 100mila dollari.

Il leader dei giovani Maga è stato ucciso mentre teneva una conferenza in un campus dello Utah: un colpo sparato da un cecchino, dall’alto di un palazzo distante oltre 100 metri, diretto al collo. Nelle scorse ore è stata anche ritrovata la presunta arma utilizzata: un fucile e otturatore ad alta potenza, vicino all’università. E, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, le munizioni sarebbero state incise con espressioni di “ideologia transgender” e “antifascista”. Non solo: la Cnn riporta che sui proiettili sono state trovate incise delle iniziali che gli investigatori stanno cercando ora di associare con un nome e un cognome.