Il Parlamento tedesco revoca l’immunità al deputato di AfD Maximilian Krah: è accusato di aver ricevuto soldi dalla Cina

di F. Q.
Krah è indagato per corruzione e riciclaggio: il suo ufficio è stato perquisito. Lo scorso anno il suo assistente è stato arrestato con l'accusa di essere una spia di Pechino
Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha revocato l’immunità al deputato dell’ultradestra di AfD Maximilian Krah, su cui la Procura generale di Dresda indaga per corruzione e riciclaggio. Krah è sospettato di aver ricevuto denaro dalla Cina durante il suo mandato al Parlamento europeo, tra il 2019 e il 2024: ad aprile dello scorso anno il suo assistente parlamentare, Jian Guo, è stato arrestato con l’accusa di collaborazione con i servizi segreti di Pechino.

La revoca dell’immunità ha permesso alla polizia giudiziaria di effettuare la perquisizione dell’ufficio di Krah. “La revoca odierna della mia immunità è la logica conseguenza delle indagini a mio carico. Resta il fatto: le accuse sono assurde, inventate e puramente motivate politicamente. La perquisizione del mio ufficio è un tentativo di intimidazione, da cui mi difenderò”, scrive lui su X.

