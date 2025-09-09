Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:27

Lite tra colleghi finisce a coltellate: discutevano su una sosta per mangiare

di F. Q.
Un 56enne ha accoltellato due operai per una fermata al bar dopo il lavoro mentre tornavano verso casa a bordo di un furgone. Ora è ai domiciliari
Lite tra colleghi finisce a coltellate: discutevano su una sosta per mangiare
Icona dei commenti Commenti

Una banale lite tra colleghi è degenerata, ieri 8 settembre a Benevento, quando un 56enne ha accoltellato un 20enne e ferito involontariamente un secondo collega che cercava di calmare gli animi. Il motivo del litigio pare essere la voglia del giovane operaio di fermarsi lungo la strada per mangiare qualcosa dopo la giornata di lavoro in cantiere. Il compagno più anziano, invece, voleva far ritorno a casa il prima possibile. I toni si sono subito scaldati e fermato il furgone, i due sono scesi in strada e lì hanno continuato la disputa.

Secondo la ricostruzione, il 56enne, già noto alle forze dell’ordine, ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito il giovane al torace. Il terzo operaio, un 58enne alla guida del mezzo, nel tentativo di separarli, è rimasto ferito al braccio. L’intervento di un carabiniere fuori servizio è stato fondamentale per separare i contendenti e chiamare i soccorsi.

Sul posto sono giunti i militari di Benevento e le ambulanze del 118. Il 20enne ha avuto una prognosi di 15 giorni, mentre il 58enne è stato dimesso dall’ospedale con 20 giorni di prognosi. L’operaio 56enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate ed è stato sequestrato il coltello usato per l’aggressione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo si trova ora ai domiciliari.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione