Lite tra colleghi finisce a coltellate: discutevano su una sosta per mangiare

Una banale lite tra colleghi è degenerata, ieri 8 settembre a Benevento, quando un 56enne ha accoltellato un 20enne e ferito involontariamente un secondo collega che cercava di calmare gli animi. Il motivo del litigio pare essere la voglia del giovane operaio di fermarsi lungo la strada per mangiare qualcosa dopo la giornata di lavoro in cantiere. Il compagno più anziano, invece, voleva far ritorno a casa il prima possibile. I toni si sono subito scaldati e fermato il furgone, i due sono scesi in strada e lì hanno continuato la disputa.

Secondo la ricostruzione, il 56enne, già noto alle forze dell’ordine, ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito il giovane al torace. Il terzo operaio, un 58enne alla guida del mezzo, nel tentativo di separarli, è rimasto ferito al braccio. L’intervento di un carabiniere fuori servizio è stato fondamentale per separare i contendenti e chiamare i soccorsi.

Sul posto sono giunti i militari di Benevento e le ambulanze del 118. Il 20enne ha avuto una prognosi di 15 giorni, mentre il 58enne è stato dimesso dall’ospedale con 20 giorni di prognosi. L’operaio 56enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate ed è stato sequestrato il coltello usato per l’aggressione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo si trova ora ai domiciliari.