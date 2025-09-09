Il mondo FQ

“Educa i tuoi giocatori”, “Stai zitto, f**k you!”: la lite tra Gattuso e un calciatore israeliano

di F. Q.
Al termine del match Israele-Italia si è scatenato un parapiglia: coinvolto anche il ct, che ha litigato con un avversario. La ricostruzione
Emergono nuovi retroscena sulla rissa scoppiata a fine partita tra Israele e l’Italia. Il match, terminato 4-5 in favore dell’Italia, ha regalato gol ed emozioni fino alla fine, ma anche momenti di tensione e nervosismo. Al fischio finale infatti Gigio Donnarumma – visibilmente nervoso – si è rivolto ad alcuni membri della panchina israeliana scatenando un parapiglia generale. Discussione nella quale è stato coinvolto anche Gennaro Gattuso, commissario tecnico della nazionale italiana, che ha prima fatto da paciere, ma ha poi litigato con un calciatore israeliano.

Nello specifico, secondo alcune ricostruzioni, il giocatore israeliano avrebbe detto a Gattuso in lingua inglese: “Educa i tuoi giocatori“. Frase che il ct azzurro non ha gradito, al punto da aggredire verbalmente l’avversario: “Shut up, f**k you! motherf**ker!”. “Stai zitto”, più alcune espressioni colorite facilmente intuibili. La situazione è poi tornata alla normalità, ma sono stati attimi concitati in mezzo al campo. Successivamente la formazione israeliana ha accusato l’Italia: “Siamo stati insultati per tutta la partita”. Questa la frase riportata in conferenza stampa dal ct Ben Shimon e riferitagli dai suoi giocatori negli spogliatoi, secondo i media israeliani. A scatenare la rissa sarebbe stato Gianluigi Donnarumma, prendendo in giro alcuni membri della nazionale d’Israele e accendendo gli animi in mezzo al campo.

