Una partita pazza, che ha visto anche la protesta in tribuna dei tifosi azzurri contro Israele, con difese horror e per deboli di cuore. L’Italia ha battuto gli avversari israeliani per 4-5 dopo esser andata sotto due volte ed essersi fatta raggiungere sul 4-4 dal 2-4. Un match dalle mille emozioni, teso e molto nervoso. Già in partita c’era stato qualche screzio tra calciatori, ma alla fine si è accesa una vera e propria rissa poi placata qualche minuto dopo. Tra gli azzurri più attivi c’era Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale italiana che finita la partita ha avuto tanto da ridire nei confronti degli avversari, in particolare verso Tai Baribo e Sagiv Yehezkel.

Il nuovo portiere del Manchester City era nervosissimo, probabilmente per qualche parola di troppo volata nel corso del match, quando Israele era in vantaggio nel punteggio. Nella rissa finale è stato coinvolto anche Gennaro Gattuso, che ha cercato di fare da paciere ma “a modo suo”. Il commissario tecnico dell’Italia si è messo in mezzo, ma ha poi discusso animatamente con un calciatore israeliano, facendogli anche segno di stare zitto e rientrare negli spogliatoi. Secondo alcune ricostruzioni, il giocatore d’Israele si è rivolgo a Gattuso dicendo: “Educa i tuoi giocatori”. frase che il CT non ha gradito, al punto da rispondere con un emblematico “shut up, shut up! F**k you, motherfu**er!”. La situazione è successivamente tornata alla normalità, ma anche nelle dichiarazioni post gara non sono mancate le polemiche.

Israele accusa l’Italia: la frase del CT Ben Shimon

Nello specifico, se Donnarumma non ha gradito qualche parola dalla panchina avversaria, Israele è di tutt’altro avviso. La formazione israeliana ha infatti accusato l’Italia: “Siamo stati insultati per tutta la partita”. Questa la frase riportata in conferenza stampa dal CT Ben Shimon e riferitagli dai suoi giocatori negli spogliatoi, secondo i media israeliani. A scatenare la rissa sarebbe stato Gianluigi Donnarumma, prendendo in giro alcuni membri della nazionale d’Israele e accendendo gli animi in mezzo al campo.

Eli Dasa, capitano israeliano, a fine match ha fornito la sua versione: “Chi è stato qui ha visto l’Italia in difficoltà, come se giocasse contro la migliore al mondo. La loro panchina era in delirio e questo dice tutto”. Poi la descrizione di quanto accaduto durante il match: “Si è sviluppata una discussione, loro erano molto molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria, e hanno provato un po’ a provocarci. Ma fa parte del calcio e siamo andati avanti”. Secondo la ricostruzione di Sport5 – canale tv sportivo israeliano – alcuni membri della delegazione italiana hanno poi chiesto scusa negli spogliatoi allo staff israeliano per il comportamento di alcuni dei propri giocatori.