“Siamo una banda di cazzoni ma con senso civico. È importante essere qui per parlare del Leoncavallo e dell’atto disgustoso che hanno fatto quando hanno fatto lo sgombero. Piantedosi ha preso d’istinto questa leccata di culo nei confronti del governo. Lo sappiamo com’è andata. È stata una chiusura politica“. Così Bebo Storti, che con Paolo Rossi, Claudio Bisio, Gigi Alberti, Antonio Catania e Renato Sarti ha preso parte al corteo nazionale per il Leoncavallo dopo lo sgombero del centro sociale del 21 agosto scorso. I comici sono entrati nel mezzo del corteo e hanno dispiegato uno striscione giallo con la scritta Comedians, dal titolo dello spettacolo diretto da Gabriele Salvatores che ottenne grande successo nel 1985 che oggi, 6 settembre 2025, festeggia 40 anni a Fuoricinema. Il regista è stato presente in mattinata alla camera ardente di Giorgio Armani, dove ha sottolineato l’importanza di manifestare per il centro sociale.