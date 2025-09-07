Il mondo FQ

Global Flotilla, controlli antisabotaggio al porto di Augusta: “Così verifichiamo che non siano stati inseriti tappi”

di Local Team per Il Fatto
Una squadra di sommozzatori della Global Sumud Flotilla parte con il gommone dalla banchina del porto turistico di Augusta, in provincia di Siracusa, per effettuare controlli antisabottaggio a una barca a vela pronta a salpare verso Gaza. La partenza della missione solidale, inizialmente prevista per il 4 settembre, è stata poi posticipata al 7 e infine rimandata a una data da definirsi. In questi giorni gli attivisti stanno lavorando per allestire le barche alla lunga navigazione attraverso il Mediterraneo.

